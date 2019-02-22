В Украине запретили популярные лекарства от простуды и гриппа

Причина запрета - фальсификация лекарственного средства.

В Украине запретили реализацию, хранение и применение одной серии лекарственного средства "Фармацитрон Форте".

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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Речь идет о "Фармацитроне форте" серии F-80615.

Производитель препарата - компания "Фармасайнс Инк". Она и сообщила украинскому ведомству, что указанная серия не производилась и не ввозилась в нашу страну.

Фармацитрон применяется для симптоматического лечения острых респираторных инфекций и гриппа.

Ранее в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Аскорил".