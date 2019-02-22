В Украине запретили популярные лекарства от простуды и гриппа
18:31, 22 февраля 2019Страна
139 0
Причина запрета - фальсификация лекарственного средства.
Препарат запрещен в Украине / фото УНИАН
В Украине запретили реализацию, хранение и применение одной серии лекарственного средства "Фармацитрон Форте".
Читайте такжеНазвана опасность популярных лекарств от гриппа и ОРВИ
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Речь идет о "Фармацитроне форте" серии F-80615.
Производитель препарата - компания "Фармасайнс Инк". Она и сообщила украинскому ведомству, что указанная серия не производилась и не ввозилась в нашу страну.
Фармацитрон применяется для симптоматического лечения острых респираторных инфекций и гриппа.
Ранее в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Аскорил".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter