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В Украине запретили популярные лекарства от простуды и гриппа

18:31, 22 февраля 2019
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Препарат запрещен в Украине / фото УНИАН

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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Речь идет о "Фармацитроне форте" серии F-80615.

Производитель препарата - компания "Фармасайнс Инк". Она и сообщила украинскому ведомству, что указанная серия не производилась и не ввозилась в нашу страну.

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Фармацитрон применяется для симптоматического лечения острых респираторных инфекций и гриппа.

Ранее в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Аскорил".

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