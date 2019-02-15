В Ривненской области возросла заболеваемость корью

За неделю в Ривненской области зарегистрирован 291 случай кори, что на 15% больше, чем за предыдущую.

В Ривненской области 15 февраля по итогам уходящей недели, зафиксирован рост уровня заболеваемости корью.

Как сообщили в государственном учреждении «Ривненский лабораторный центр Минздрава Украины», за неделю в Ривненской области зарегистрирован 291 случай кори, что на 15% больше, чем за предыдущую.

Среди заболевших 170 детей (58%). В течение недели были госпитализированы 112 человек, из них 51 ребенок.

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Всего с начала года зарегистрировано 1927 больных, из них 1266 (66%) - это дети. Самая высокая заболеваемость наблюдается в Гощанском, Радивиловском и Ринвенском районах.

На сегодняшний день в 15 районах и городе Вараш проведены заседания комиссий по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям, на которых рассматривался вопрос эпидемической ситуации по кори и был принят ряд мер. Одной из них является недопущение не вакцинированных детей в организованные детские коллективы.

Как сообщал УНИАН, в конце января с инициативой не пускать непривитых против кори детей в школьные помещения выступили медики и педагоги города Ривне. Всего же за весь прошлый год в регионе было зафиксировано 3002 случая заболевания корью.