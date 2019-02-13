Кабмин частично разблокировал работу Минздрава

Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы "Охматдет" и закупку оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения.

Кабмин частично разблокировал работу Министерства здравоохранения Украины, парализованную из-за судебного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра.

Как сообщается на сайте Минздрава, чтобы обеспечить непрерывность работы министерства, сегодня, 13 февраля, Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет и.о. министра здравоохранения доктору Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства, определенных постановлением Кабмина от 17 июля 2003 г. № 1096 "О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия".

Читайте такжеСупрун: суд вмешался в работу исполнительной власти и превысил свои полномочия

«Это распоряжение является консолидированным решением правительства, которое позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава Украины. Этот исключительный шаг Кабинета Министров Украины является ответом на то, что работа Минздрава Украины была заблокирована решением Окружного административного суда г. Киева», - отмечается в сообщении.

Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы "Охматдет" и закупку оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время.

В то же время напоминается, что Окружной административный суд Киева до сих пор не вынес решения по ходатайству об отмене постановления, которым Супрун было запрещено исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. 11 февраля судья сообщил, что ему требуется дополнительное время для принятия решения, потому что много документы.

Кроме того, на пятницу, 15 февраля, назначено рассмотрение иска народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у Супрун полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины. Заседание начнется в 14.50 в Окружном административном суде Киева.

Читайте такжеДокумент к проекту постановления Мосийчука против Супрун готовили на компьютере нардепа из "Оппоблока"

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу в отношении Супрун. Окружной админсуд должен рассмотреть это ходатайство 11 февраля.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей, среди прочего, уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за границу.

11 февраля суд начал рассмотрение ходатайства Министерства юстиции об отмене мер обеспечения иска по делу об исполнении Супрун обязанностей министра здравоохранения. В тот же день судья Сергей Каракашьян, который рассматривал это дело, удалился в совещательную комнату. Супрун является и.о. главы Минздрава с 1 августа 2016 года.