Суд объяснил запреты для Супрун

Суд разъяснил, что запрет Супрун на реализацию полномочий и.о. министра распространяется на определение политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства, а также на участие в принятии решений на заседаниях правительства.

Окружной административный суд Киева разъяснил, что запрет Ульяне Супрун осуществлять полномочия и.о. министра здравоохранения правомерен.

Как говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда города Киева, суд рассмотрел заявление представителя Супрун о разъяснении постановления об обеспечении административного иска, принятого ранее.

В своем заявлении представитель Супрун просил дать разъяснение вышеупомянутому постановлению путем определения должностного лица, которое может реализовывать полномочия министра здравоохранения Украины.

В свою очередь в суде разъяснили, что определение должностного лица, которое может реализовывать полномочия министра здравоохранения Украины, отнесено к компетенции коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, Кабинета министров и Верховной Рады Украины, а не Окружного административного суда города Киева.

"В то же время, судом из содержания высказываний ответчика в средствах массовой информации установлено, что последним искажается суть определенных судом мер обеспечения иска, и безосновательно утверждается об отстранении его от должности и установлении запрета совершать какие-либо действия", - говорится в сообщении.

"Принимая во внимание указанное и учитывая значительный общественный резонанс, который вызвало принятое судом решение об обеспечении административного иска, суд счел целесообразным обратить внимание Супрун на то, что запрет совершать действия, установленный постановлением от 5 февраля 2019 года, не касается тех полномочий, которыми ответчик, как первый заместитель министра здравоохранения Украины, был наделен в порядке, предусмотренном подпунктом 14 пункта 10 положения о Министерстве здравоохранения Украины, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 25 марта 2015 года № 267 и пунктом 1 постановления Кабинета министров Украины "О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия" от 17 июля 2003 года № 1096, а направлен, в первую очередь, на запрет любым лицам, которые в установленном законом порядке не назначены на должность министра (на основании соответствующего решения Верховной Рады Украины) совершать действия, которые законом прямо отнесены к исключительной компетенции министра", - заявили в суде.

Читайте такжеСупрун потроллила радикалов: свободные вредят здоровью, "несвободные" - стране

В частности, речь идет об определении политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства, а также об участии в принятии решений на заседаниях правительства.

"Обстоятельства же возможного несоблюдения указанного выше порядка лишь подчеркивают правомерность примененной меры обеспечения административного иска", - говорится в сообщении.

Кроме того, в суде заявили, что в который раз необходимо обратить внимание, что постановлением суда об обеспечении иска никоим образом не решался вопрос пребывания Супрун в любой должности.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу по исполнению обязанностей министра здравоохранения. Суд рассмотрит это ходатайство 11 февраля.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей среди прочего уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за границу.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.