Развеян популярный миф о сахаре

Съедая сахар помимо других продуктов, человек создает условия для производства излишков энергии, которая откладывается в жир без интенсивной физической нагрузки.

Если человек придерживается здорового питания, допустимой ежедневной нормы сахара у него быть не должно.

Об этом заявила врач-диетолог Оксана Скиталинская. Специалист убеждена, что регулярный рацион питания не должен содержать добавленного сахара – организму достаточно того, что человек потребляет с другими продуктами, передает MedikForum.

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"Представление о некой "допустимой ежедневной норме" сахара – это миф в вопросе здорового питания. Добавленный сахар вреден для здоровья в любом количестве", - заявила Скиталинская.

Говоря о том, почему не может быть допустимой ежедневной нормы сахара, она отметила, что любой сахар, поедаемый в дополнение к рациону, - избыточен для организма. Сахар уже попадает в организм, когда употребляются фрукты, ягоды, овощи, каши. Съедая сахар помимо других продуктов, человек создает условия для производства излишков энергии, которая откладывается в жир без интенсивной физической нагрузки.

Кроме того, по словам врача-диетолога, добавленный сахар провоцирует развитие сахарного диабета второго типа, атеросклероза и ожирения.

Ранее американские ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу о том, что злоупотребление сахаром может провоцировать развитие раковых клеток.