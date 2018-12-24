Супрун рассказала украинцам о лечении алкоголем

Пить или в любом другом виде применять алкоголь для профилактики или лечения болезней глупо.

Многие люди считают, что у алкогольных напитков есть лечебные свойства. Ими растирают тело, делают настойки или капли или просто пьют с целью “оздоровиться“.

Как можно догадаться — от употребления алкоголя для здоровья большой пользы нет, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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"Зато существуют некоторые алкогольные напитки, которые имеют статус "лечебных". К примеру — популярный коктейль джин-тоник. Только целебные свойства имеет не джин, а именно безалкогольный тоник. В его составе есть вещество хинин, которое давно используют в медицине", - отметила она.

Выявление лечебных свойств хинина в 17 веке, а в дальнейшем лечения малярии с помощью этого вещества — пример успешного применения химического соединения против инфекционного заболевания. В настоящее время хинин также есть в гайдлайне ВОЗ по лечению неосложненной малярии.

"Терапевтическая доза хинина для лечения малярии составляет около 500 мг, которые нужно принимать с определенной периодичностью. Просто питья джина с тоником будет недостаточно", - пояснила Супрун.

И.о. министра здравоохранения подчеркнула, что пить или в любом другом виде применять алкоголь для профилактики или лечения болезней глупо.

"Все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в конце концов перекрываются его губительными свойствами", - подытожила Супрун.

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