В Украине запретили популярное лекарство от гастрита и язвы

"Пантекс" - лекарство от гастрита и язвы.

Под временный запрет в Украине попало лекарственное средство "Пантекс".

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Об этом сообщает пресс-служба Гослекслужбы Украины. "Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Пантекс", порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций по 40 мг, 10 флаконов с порошком в картонной упаковке, серии К-301, производства "Генфарма лабораторио, Эс.Эл.", Испания, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - говорится в сообщении.

Теперь все аптеки и другие заведения должны проверить наличие запрещенной серии лекарства.

"Пантекс" - средство для лечения язвенной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Ранее в Украине наложили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственных средств "Валсартан", "Ванатекс", "Ванатекс Комби", "Тиара Трио" для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.