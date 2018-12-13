Украинские медики и айтишники создали мобильное приложение для общения врачей и пациентов

В Украине команда медиков и айтишников создала приложение для онлайн-общения врачей и пациентов.

В Украине разработали цифровой медицинский сервис для онлайн-общения и консультирования пациентов. Решение презентовали в рамках форума «Цифровая медицина в Украине», который прошел в HUB 4.0.

Сервис включает два продукта - мобильное приложение LEKARIS.com и цифровое телевидение LEKARIS.tv. Идея проекта появилась летом 2017 года в HUB 4.0. Продукт разработала украинская компания «Современные медицинские сервисы», в которой кроме IT-специалистов работает большая команда квалифицированных врачей. «Сколько времени мы проводим в телефонных разговорах с врачами? Мы, особенно родители маленьких детей, звоним в любое время, потому что нуждаемся в помощи или совете. Другая сторона вопроса - врачи тратят свое время и не зарабатывают на этом. LEKARIS решает эту проблему, и я рад вместе с командой быть причастным к его созданию», - заявил бизнесмен, инвестор HUB 4.0 Валерий Омельченко.

Цель приложения - сделать квалифицированную медицинскую помощь комфортной и доступной как для пациентов, так и для врачей. С помощью сервиса пользователь может найти врача нужной специализации, проконсультироваться онлайн или записаться на прием в несколько кликов. Со своей стороны врач может отвечать на вопросы в формате переписки или аудиосвязи. График работы и стоимость услуг при этом устанавливаются индивидуально каждым врачом. Приложение бесплатное, пациент платит только за консультацию — сервис автоматически перечислит нужную сумму на счет доктора. Выбрать специалиста помогут оценки и отзывы о работе врача других пользователей. «К созданию сервиса нас привело уважение ко времени - как врача, так и пациента. Время цифровой медицины наступило, и люди к ней уже готовы. По исследованиям, 75% консультаций можно проводить дистанционно, не жертвуя при этом эффективностью», - сообщил руководитель проекта, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Александр Пхакадзе.

Приложение LEKARIS.com подходит как для плановых, так и экстренных консультаций. С его помощью пациент может получить альтернативное мнение специалиста или качественнее подготовиться к оффлайн приему - узнать, нужны ли предварительные анализы или обследования. «Преимущества для врачей - систематизация приема (приложение позволяет установить рабочие часы, и отказаться от экстренных вызовов), легальный дополнительный заработок, расширение базы пациентов. Врачи также могут обмениваться знаниями с коллегами, публиковать авторские материалы», - добавила глава медицинского экспертного совета LEKARIS Мария Егорова.

Приложение доступно для iOS и Android. На сегодня в нем зарегистрированы 100 врачей и больше 800 пациентов. При разработке сервиса авторы ставили задачу сделать его доступным для жителей райцентров и отдаленных городов. Поэтому коммуникация с врачом осуществляется по GSM-связи, подключение к интернету необходимо только при записи на «живой» прием. «Чтобы получить консультацию пользователю достаточно иметь только смартфон и GSM-покрытие по особому запросу можно также использовать проводной телефон. Сервис соответствует самым строгим европейским правилам по защите, хранению и передаче данных. Мы относимся к этому очень серьезно, имеем как собственные технологические решения - ноу-хау, так и естественно используем самые передовые достижения в этой области. Сервера находятся в Украине на наших площадках», - заявил сооснователь проекта Сергей Черской.

Второй продукт разработчиков - цифровое интерактивное телевидение LEKARIS.tv. Это специализированный образовательный канал для врачей и всех, кто интересуется медициной и здоровьем. Авторы обещают уникальный видеоконтент, включая трансляции симпозиумов, крупнейших медицинских конференций, разборы клинических случаев, обзор трендов цифровой медицины, рекомендации по диагностике, лечению и профилактике заболеваний.