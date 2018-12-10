На Одесщине произошла вспышка кори: в одной из школ ввели карантин на три недели

В селе Иваново Лиманского района Одесской области корью заболели 16 детей.

В селе Иваново Лиманского района Одесской области из-за вспышки кори закрыли на карантин школу.

Как сообщили УНИАН в Лиманской районной госадминистрации, в настоящее время заболело корью 16 детей.

Первый случай зафиксирован 3 декабря, когда одного ученика нулевого класса и четверых первоклассников учебно-воспитательного комплекса села госпитализировали в Одесскую городскую инфекционную больницу. На следующий день признаки заболевания появились еще у двух учеников этого же класса.

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К вечеру 4 декабря в инфекционной больнице находилось уже 9 детей из Иваново. Отмечается, что эти дети в удовлетворительном состоянии, без тяжелых осложнений.

«С 5 по 7 декабря заболело еще семеро детей, самому маленькому из которых 1 год и 3 месяца. У одного ребенка развилась корьевая пневмония», - сообщили в райадминистрации.

Как сообщила главный врач коммунального учреждения «Центр первичной медико-санитарной помощи» Элина Концева, среди заболевших есть и привитые дети. Но ход их болезни более легкий, температура тела не превышает 37,2 градуса, и сыпь исчезает быстрее.

По результатам работы комиссии в вышеназванном учебно-воспитательном комплексе введен карантин на 21 день. На этот же срок рекомендуют ограничить проведение праздничных мероприятий, собраний и других мероприятий с массовым скоплением людей.

Кроме того, в инфекционном отделении Лиманской центральной районной больнице с корь находится взрослая пациентка.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, с начала 2018 года по состоянию на начало декабря в Украине корью заболели 44 тыс. 386 человек (16 593 тыс. взрослых и 27 тыс. 793 ребенка).