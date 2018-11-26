Двумерное кодирование лекарств и автоматизированное отслеживание их обращения оздоровит рынок – эксперты

Замминистра охраны здоровья Роман Илык считает, что это позволит обеспечить надлежащий контроль на всех этапах закупок со стороны государства и усилит контроль за производством и ввозом лекарственных средств.

Внедрение двумерного кодирования лекарств и автоматизированной системы отслеживания их обращения оздоровит ситуацию на рынке.

Такое мнение в ходе круглого стола, посвященного внедрению 2D-кодирования лекарственных средств в Украине, высказали представители Министерства здравоохранения Украины и фармпредприятий.

В частности, заместитель министра охраны здоровья Роман Илык сообщил, что это позволит обеспечить надлежащий контроль на всех этапах закупок со стороны государства, усилит контроль за производством и ввозом лекарственных средств, позволит эффективно противодействовать попаданию на рынок фальсифицированных и контрафактных лекарств.

Это приведет к увеличению уровня обеспеченности населения качественными и эффективными лекарственными средствами, даст реальный анализ потребностей системы здравоохранения и обеспечит здоровую конкуренцию между производителями.

В свою очередь генеральный директор «Интерхима» - единственной в Украине компании, которая к настоящему времени смогла внедрить 2D-кодирование лекарств на всех производственных линиях – Анатолий Редер считает, что это позволит производителям впервые в истории за счет подробной и объективной статистики увидеть реальную ситуацию на рынке.

Также член рабочей группы по вопросам внедрения системы отслеживания лекарственных средств при МОЗ Украины Марина Слободниченко добавила, что внедрение системы 2D-кодирования соответствует отдельным директивам Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и поэтому является реальным воплощением евроинтеграционного вектора нашего государства.

Внедрение обязательного 2D-кодирования лекарственных средств в Украине хотят начать с лекарств, которые входят в государственную программу реимбурсации «Доступные лекарства». Это, по словам Р.Илыка, может быть сделано уже в 2019 году. А в 2020 такое требование может распространиться на препараты, входящие в Национальный перечень лекарственных средств, которые закупаются за государственные средства. На третьем этапе, который может занять от 2 до 5 лет, обязательное 2D-кодирования охватит и остальные лекарства на рынке.