Супрун анонсировала появление в Украине линии психологической поддержки и противодействия самоубийствам

Каждый может получить психологическую помощь в любое время, - сказала Супрун.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предложила создать общенациональную службу поддержки, куда каждый украинец в момент личного кризиса сможет обратиться за помощью.

Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook странице и.о. руководителя украинского Минздрава по результатам встречи в Сиднее с Колманом О'Дрисколлом - гендиректором единой горячей линии психологической поддержки и противодействия самоубийствам в Австралии "Lifeline Australia".

"Планируем создание "Линии жизни" и в Украине. Это будет общенациональная служба поддержки, куда каждый украинец в момент личного кризиса сможет обратиться за помощью. Важно, чтобы это была единственная всеукраинская линия, которая объединит усилия многих специалистов, организаций, используя опыт того, что уже наработано в Украине и мире", - отметила Супрун.

По ее словам, украинская "горячая линия" должна учитывать опыт Австралии, где действует "Lifeline Australia" - линия помощи, которая ежегодно оказывает психологическую поддержку свыше 1 миллиона австралийцев. Сейчас там работают около 40 центров, которые охватывают 60 населенных пунктов по всей стране.

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"Каждый может получить психологическую помощь в любое время, ведь линия работает в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в год), звонки бесплатные и полностью анонимные... В Австралии благодаря работе национальной горячей линии удается спасать 50 тысяч жизней ежегодно. Уверена, что создание единой горячей линии в Украине поможет спасти жизнь многим украинцам", - добавила Супрун.

По ее словам, состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Украиной и Австралией, чтобы максимально ускорить процесс имплементации такой практики в нашей стране. Он предусматривает перевод протоколов оказания психологической помощи, которые используют специалисты австралийской службы.

"Кроме этого, при поддержке посольства Австралии в Украине будет начат отбор кандидатов - будущих тренеров работников линии", -резюмировала и.о. главы Минздрава.