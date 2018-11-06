В Польше у четырех украинских заробитчан обнаружили корь

Вероятнее всего, источником инфекции стал человек, вернувшийся из Украины с сыпью на коже, которую ошибочно приняли за аллергию.

На севере Польши у четырех украинцев, приехавших работать, диагностировали корь.

Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на Поморского государственного воеводского санитарного инспектора.

Как отмечается, заболели четверо непривитых граждан Украины - сотрудников производственной компании, расположенной в Квидзынском повяте Поморского воеводства.

Сейчас устанавливают лиц, находившихся в непосредственном контакте с инфицированными.

Отмечается, что, вероятнее всего, источником инфекции стал человек, вернувшийся из Украины с сыпью на коже, которую ошибочно приняли за аллергию.

Ранее в Польше сообщили о выявлении 17 случаев заболевания корью неподалеку от Варшавы и одного случая - в столице. Кроме того, украинского учащегося в Володаве госпитализировали с подозрением на корь.

Министр здоровья Польши Лукаш Шумовский заявил, что все случаи заболевания корью ввезены из-за рубежа. Он также подтвердил, что продолжается работа над проектом запрета въезда в Польшу непривитых граждан других государств.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения Украины, в стране с середины сентября зафиксирован рост уровня заболеваемости корью. Самые высокие показатели заболеваемости корью зарегистрированы на западе страны - в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Волынской областях из-за крайне неудовлетворительного состояния охвата вакцинацией в предыдущие годы.

«Украина стала сомнительным лидером распространения заболевания корью, и мы имеем больше половины всех случаев, зарегистрированных в Европейском регионе», - заявил на брифинге 1 ноября генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

По его словам, за 9 месяцев этого года, если сравнить с аналогичным периодом прошлого, показатели заболеваемости корью в Украине выросли в 17 раз.