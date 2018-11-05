Из-за кори Польша планирует запретить въезд в страну непривитых заробитчан

В Польше считают, что эпидемиологическая ситуация «требует активной работы, чтобы особенно иностранцы, работающие в Польше длительный период, были привиты».

Министерство здравоохранения Польши работает над проектом, который будет запрещать въезд в Польшу непривитым гражданами третьих государств.

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Об этом сообщил польский министр Лукаш Шумовский, передает Польское радио. «Польские граждане в безопасности. Вакцинация более 95% защищает нас от эпидемии», - заверил Шумовский.

Также главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас сказал, что в Польши «есть корь, занесенная из-за границы, а своей кори у нас нет уже несколько лет». Он выразил надежду, что Польше удастся сохранить статус страны, «свободной от кори».

Пинкас подчеркнул, что надо требовать прививку от иностранцев, находящихся в Польше длительное период. «Мы должны спросить: „Ты привит и не должен ли Ты это сделать”», - сказал он.

По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация «требует активной работы, чтобы особенно иностранцы, работающие в Польше более длительный период, были привиты». Он подчеркнул, что это касается, прежде всего,тех лиц, которые работают с детьми.

«Сейчас мы совместно с министром внутренних дел и администрации работаем над проработкой каких-то рациональных правил. Однако это должно происходить очень тактично», - сказал главный санитарный инспектор.