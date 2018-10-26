Корь "косит" школьников на Буковине: число больных возросло (видео)
10:36, 26 октября 2018Страна
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В области - резкое увеличение заболевших корью.
На Буковине корь диагностировали еще в девяти учеников школы села Рукшин.
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Дети начали болеть еще в конце сентября. Среди больных - беременная учительница, говорится в сюжете ТСН.
Ее из больницы накануне выписали, а восьмерых учеников еще оставили под наблюдением. На карантин школу закрыли лишь вчера - но не из-за кори, а из-за ОРВИ. В области - резкое увеличение заболевших корью. Преимущественно в сельской местности.
Ранее сообщалось, что в результате вспышки кори в селе Рукшин на Буковине заболело 45 детей и одна беременная учительница.
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