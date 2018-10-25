На Буковине десятки школьников и беременная учительница заболели корью (видео)

Также с тяжелой формой кори госпитализировали беременную учительницу.

В результате вспышки кори в селе Рукшина на Буковине заболело 45 детей и одна беременная учительница.

Большинство больных лечатся дома, говорится в сюжете ТСН.Утро. Восемь детей находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

"Это дети первого класса, и самые старшие – 11 класс. Это лихорадка, это головная боль, это признаки конъюнктивита, рвота и общая слабость", - рассказывает заместитель главного врача Хотинской ЦРБ Алла Яковенко.

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Преимущественно пострадавшие не имели прививок. Первый случай заболевания в школе зафиксировали в сентябре. Количество больных постепенно росло, и учебное заведение на карантин закрыли только сейчас. Да и то не из-за кори, а из-за ОРВИ. Общее количество заболевших перевалило за сотню.

"Заболел впервые мальчик из первого класса. Он был в гостях в Путильском районе, позже мы узнали, что район страдает от вспышки кори. 23 года работаю директором школы, я не помню такого случая, такой вспышки заболеваемости корью", - отмечает директор Рукшинской школы Сергей Шишковский.

Ранее в селе Петранка Ивано-Франковской области корью заболели 53 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет.