Украинцев призвали вакцинироваться от гриппа

В этом году закуплено 350 тыс. доз вакцин производства Франции и Южной Кореи.

В Министерстве здравоохранения призвали украинцев делать прививки от гриппа, в этом году закуплено 350 тыс. доз вакцин производства Франции и Южной Кореи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита сообщил сегодня на брифинге.

"Самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. В нашей стране вакцинация от гриппа относится к рекомендованным вакцинам, поэтому Минздрав не закупает их, но активно способствовал их закупке. Благодаря этому в ближайшее время 350 тыс. доз вакцин будут доставлены в аптеки по всей стране. Украинцы смогут приобрести вакцину за свой счет в аптеке и сделать прививку в учреждении здравоохранения", - сказал Курпита.

По его словам, расчет количества вакцин, которые необходимо было закупить, осуществляется с учетом опыта предыдущих лет.

"Самые высокие показатели были зафиксированы в 2013-14 и 2017-18 годах, когда было привито 0,5% населения, но это очень мало. Мы бы очень хотели, чтобы в этом году вакциной воспользовались более 1% украинцев", - отметил Курпита.

Он добавил, что вакцин должно хватить до середины декабря.

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"В этом году украинцам будут доступны две вакцины против гриппа Vaxigrip Tetra (Франция), которая содержит четыре штамма вируса, и GC Flu (Южная Корея), содержащая три штамма гриппа. Сейчас корейские вакцины уже доступны, а французские должны поступить до конца этой недели. Ориентировочная стоимость вакцин составляет от 250 до 350 грн. Французской вакциной можно прививать детей от 3-х лет, а корейской - от 6 месяцев. Перед вакцинацией и взрослые, и дети обязательно должны посетить своего семейного врача, который должен определить, есть ли какие-то противопоказания", - отметил гендиректор центра.

По его словам, вакцинацию можно делать в течение всего эпидсезона (с 1 октября по 1 мая).

"Иммунитет, который формируют вакцины, длится от 6 до 8 месяцев, то есть достаточно сделать вакцинацию только раз в эпидсезон. Мы призываем руководителей всех организаций и предприятий обеспечить вакцинацию своих работников. Ведь лечение гриппа, в зависимости от степени тяжести, обходится в 2,8 тыс. грн, а с учетом потери трудоспособности больным и больничного, который он возьмет, для государства убытки составят до 7,8 тыс. грн, в то время как вакцина будет стоить от 250 до 350 грн", - подчеркнул он.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне: с 1 по 7 октября гриппом и ОРВИ заболели 143 тыс. 52 человека, из них более 71% - дети до 17 лет.