Детей били ногами и заставляли стоять на коленях: скандал в украинском санатории получил продолжение (фото, видео)

В санатории не верят в то, что педагог прибегал к избиениям и унижению воспитанников.

Соцсети возмутила фотография с пульмонологического санатория на Хмельнитчине. Дети на коленях с поднятыми вверх руками стоят лицом к стене в коридоре спального корпуса.

По версии детей, так воспитатель наказал их, потому что они дурачились. "Прыгали по кровати и дрались подушками. Услышал это Олег Васильевич", - говорит Дана Присяжнюк, слова которой передает ТСН.

12-летний Артем - один из тех, кто на фото стоит на коленях. Как все было, рассказывает и показывает. "Был один мальчик, неправильно стал, Саша его зовут, так он еще так ногой его специально поставил на колени, пнул", - говорит ребенок.

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Мальчик – единственный, кого отсюда еще не забрали родители или опекуны, узнав о своеобразном оздоровлении. Говорит, после огласки воспитатель приказал детям никому не рассказывать правду. "Перед тем, как приехала полиция, он ко мне пришел и сказал, чтобы я солгал и сказал неправду, что типа, он нас вывел в коридор, сказал чтобы мы успокоились, он пошел покурить, а мы специально стали и сфотографировались", - говорит воспитанник.

После огласки воспитатель написал заявление на увольнение. Директор – немногословен. "Будет заседание, будет комиссия, будут выводы – тогда будем знать результат", - пояснил Сергей Тарасюк. А вот коллеги воспитателя защищают – мол, он заслуженный педагог с многолетним опытом, а дети выдумали эту историю, чтобы поиздеваться. "У нас никто на коленях не стоит, вообще никаких актов насилия – ни морального, ни физического в нашем санатории никто над детьми не осуществляет. Возможно, они хотели кому-то отомстить, может, насолить, может, их что-то не устраивало. Я предполагаю, что этот воспитатель мог не понравиться детям", - говорит завуч Лилия Келащук.

Лечебное учреждение сейчас проверяют полиция, служба по делам детей и департамент здравоохранения. "С чем поступили в это заведение дети, с какой патологией, как им оказывалась помощь, полученные результаты после оздоровления детей", - пояснила заместитель начальника департамента здравоохранения Лариса Добровольская.

В полиции уже открыли уголовное производство. Если вина воспитателя будет доказана, за издевательство над детьми ему грозит до пяти лет тюрьмы.