Еще один миф разрушен: Супрун добралась до домашних животных

Животные и микроорганизмы, с которыми мы развиваемся и растем, – лучшие стимуляторы и тренеры иммунной системы, подчеркнула Супрун.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун пояснила, стоит ли отказываться от домашних животных, когда в семье появляется ребенок.

Существует очень распространенное мнение, что животные могут негативно влиять на иммунную систему, способствовать развитию аллергии и астмы и просто приносить грязь, пишет Супрун на своей странице в Facebook.

"Но исследования показывают, что на самом деле домашние любимцы могут быть полезны для здоровья малышей", - рассказала и.о. главы Минздрава.

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Она отметила, что ранний контакт с некоторыми бактериями может оказывать защитный эффект, формируя иммунные реакции детей. Исследователи утверждают, что это в свою очередь эффективная профилактика аллергии и слабого иммунитета. Особенно, в течение первого года жизни ребенка, ведь это критический период, когда микробиом кишечника и иммунитет совместно развиваются.

Кроме того, по словам Супрун, ученые нашли бактерию, которую переносят собаки, что положительно влияет на развитие кишечной микрофлоры.

То же касается и котов. Эти животные также способны защитить ребенка от развития астмы. Есть дети, которые генетически к нему предрасположены. Но когда дома есть кот, то у такого ребенка появление астмы маловероятно, потому что ее гены в этом случае не активируются.

"Мы привыкли к мысли, что окружающее пространство детей должно быть стерильно чистым. Но ученые утверждают, что чрезмерная чистота может влиять на наш иммунитет не лучшим образом. Даже непатогенные бактерии нам нужны для тренировки иммунной системы", - подытожила исполняющая обязанности министра здравоохранения.