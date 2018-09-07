На Одесщине произошло массовое заболевание лицеистов: у всех инфицированных – повышенная температура
20:47, 07 сентября 2018Страна
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Точного количества заболевших учеников лицея пока не известно.
Сейчас устанавливают источник вспышки / фото УНИАН
В городе Измаиле Одесской области зафиксировано массовое заболевание учеников местного лицея.
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Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в регионе.
«Выявить, какая именно инфекция поразила лицеистов и преподавателей, пока не удается. В лицее учатся 574 человека. У всех инфицированных наблюдаются похожие симптомы: рвота, диарея, повышенная температура», - сказали в управлении.
Отмечается, что точное количество заболевших лицеистов пока не известно. В настоящее время в очаге заболевания специалисты проводят комплексное санитарно-эпидемиологическое расследование, по результатам которого станет известен источник возникновения вспышки».
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