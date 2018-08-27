Днепр фосфатный: реку атакуют цианобактерии (видео)

Ученые призывают уменьшить выбросы фосфатов в водоемы.

Вода, как густая краска. Днепр покрылся цианобактерями в виде сине-зеленых водорослей. Они убивают рыбу и вредят людям.

Рыбаки обвиняют моющие средства с фосфатами, которые попадают в воду из стиральных машин и автомоек, говорится в сюжете ТСН.

В Центре общественного здравоохранения успокаивают, что 2018 – не наиболее фосфатный год в истории Днепра. И устранить эти соединения хотят давно.

«Мы пытаемся доказать нашей власти, что их (фосфаты - Ред.) нужно запретить», - говорит ученый.

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На самом деле технические требования к моющим средствам Украина приравняла к европейским еще пять лет назад. Но производители их игнорируют. Усилить контроль хотели новыми законами. И парламент принять их не смог. Поэтому Министерство экологии решило переложить проблему на сознательных граждан.

«Мы не можем запретить использование фосфора в целом. Надо информировать граждан о том, какие последствия имеет использование таких продуктов с содержанием фосфора», - говорят в Министерстве.

Кроме сознательных граждан, в борьбе за чистый Днепр помогают и растительноядные рыбы. Правда, токсичные водоросли их убивают. Поэтому когда увидите замореного толстолоба, знайте, что он сделал доброе дело.

Ранее экологи предупреждали, что потребляемая человеком вода, которая содержит фосфаты, может привести к прерыванию беременности, снижению продолжительности жизни, повышенной заболеваемости, врожденным детским патологиям.