В Киеве стремительно растет число отравившихся шаурмой: среди них есть дети

По факту отравления правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой возросло до 70 человек.

Об этом говорится на сайте Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

"По состоянию на 17:00 01.08.2018 в г. Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей", - говорится в сообщении.

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В частности, 33 случая (из них 3 случая среди детей), связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФе в виде автоприцепа «Купава», который расположен при выходе со станции метро «Дарница» в направлении торгового центра «Детский мир».

26 случаев (из них 2 случая среди детей, 1 случай у жителя Киевской области), связанных с употреблением 29.07-30.07.2018 шаурмы, сосисок в лаваше с майонезом, приобретенных в МАФе у кафе "Речной Порт" на Почтовой площади в Подольском районе г. Киева.

11 случаев (из них 5 случаев среди детей), связанных с употреблением 30.07.2018 шаурмы, приобретенной в МАФе возле супермаркета VARUS, расположенного по адресу: г. Киев, проспект Оболонский, 20-А. 2 человека не госпитализированы.

1 случай возле станции метро «Лесная» у беременной женщины.

Всего из 70 пострадавших 10 не были госпитализированы. Предварительный диагноз - сальмонеллез. Также известно о 4 случаях отравления в Киевской области. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Киеве полиция начала расследование по факту массового отравления людей шаурмой. Так, в течение 30 июля в дежурную часть Днепровского управления полиции поступили сообщения врачей из разных медицинских учреждений о госпитализации граждан с острыми кишечными инфекциями.

Выяснилось, что накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой заболели. Из больничных учреждений поступило 16 сообщений о случаях отравления, одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

По факту отравления правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 13.00 среды, по официальным данным Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины», зафиксирован 61 случай заболевания острой кишечной инфекцией, связанный с употреблением шаурмы.