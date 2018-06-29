На Землю обрушились мощные магнитные бури

Улучшить самочувствие поможет правильное питание. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить побольше воды.

По данным Киевского института геофизики, магнитные бури начались 29 июня ночью и продлятся до вечера пятницы. В этот период недомогание почувствуют, прежде всего, метеозависимые люди, говорят медики.

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Головная боль, тревожность, перепады давления и даже тошнота – это основные симптомы ухудшения здоровья при магнитных бурях. Провизоры советуют вовремя выпивать препараты, назначенные для этих случаев врачами, передает "Сегодня".

Улучшить самочувствие поможет правильное питание. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить побольше воды. А вот жирная пища и сладости могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом.

Однако, если назначенные препараты не помогают, визит к доктору лучше не откладывать. Это чревато осложнениями.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Землю накрыла магнитная буря, продолжавшаяся несколько дней.