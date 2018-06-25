До 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию о наличии лекарств - Гройсман

Гройсман требует от руководителей областных и городских управлений здравоохранения, а также лечебных заведений обновлять информацию о наличии лекарств каждую неделю.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от руководителей областных и городских управлений здравоохранения, а также руководителей лечебных учреждений до 1 сентября организовать возможность освещения на своих сайтах информации о наличии лекарств с последующим еженедельным ее обновлением.

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Об этом глава правительства сказал во время расширенного совещания по обеспечению граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, передает пресс-служба Кабмина.

"Все, что обеспечено по лекарствам, еженедельно должно быть доставлено к человеку. Система должна работать, как часы, и это ответственность не только правительства, но и местных администраций. В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите ситуации. Начинайте действовать активно. До 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах, а дальше - еженедельное ее обновление", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство здравоохранения запустило мобильное приложение под названием "Ліки Контроль". В нем - список из 427 препаратов, которые государство бесплатно гарантирует пациентам во время лечения в стационаре.