Супрун разрушила миф об отложении солей в позвоночнике

Супрун объяснила, что остеофиты - костная ткань, которую нельзя растворить или разбить.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун разрушила очередной миф, связанный с болями в спине, - это отложение солей в позвоночнике. И, соответственно, лечении боли в спине и шее путем их "вымывания", "разбивания" или "растворения".

Как написала она на своей странице в Facebook, за "отложения солей" в позвоночнике принимают видимые на рентгене шипообразные и клювообразные выросты на позвонках, которые появляются у многих людей с возрастом.

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"В ответ на дегенеративные изменения дисков позвонки отвечают краевыми костными разрастаниями, которые имеют компенсаторный характер. На рентгене такие разрастания проявляются в виде шипообразных выростов - остеофитов. Сам процесс их образования називается спондилез. Такие же выросты могут образовываться и в межпозвонковых суставах, что называется спондилоатроз, или артроз фасеточных суставов", - пояснила и.о. главы Минздрава.

Супрун рассказала, что сами остеофиты не вызывают боли в спине и шее и является одним из проявлений старения нашего тела.

"Остеофиты являются костной тканью, которую нельзя растворить, разбить, размять или розмассажировать. Никакие капельницы, массажи, электрофорез, хондропротекторы, лекарственные препараты или специальные диеты не влияют на формирование и развитие остеофитов", - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Все, что можно сделать для замедления этих процессов, это вести здоровый образ жизни, больше двигаться, бороться с избыточным весом и отказаться от вредных привычек, добавила она.

Ранее Супрун рассказала, что межпозвонковые диски у человека очень крепко связаны с позвоночником, поэтому не могут вылететь или сместиться.