На агрегаторе Metacritic обновленная игра от Хидео Кодзимы получила 86 баллов из 100.

Завтра, 24 сентября, на PS5 выйдет режиссерская версия Death Stranding, одной из самых необычных игр японского разработчика Хидео Кодзимы. Ее изначальный релиз состоялся еще в 2019 году.

Тогда игру приняли неоднозначно, поставив PS4-версии 82 балла на Metacritic, а ПК-версии – 86 баллов. Скептики называли Death Stranding "симулятором курьера", а фанаты Кодзимы посчитали игру пророческой. Ведь всего через год грянула пандемия COVID-19, и роль курьеров в мире возросла, как никогда. Да и в масках персонажи игры тоже ходят.

Теперь же студия Kojima Productions выпускает Director’s Cut – по сути, обновленную версию Death Stranding, в которую внесли ряд улучшений, добавили ускоренные загрузки, поддержку ультрашироких мониторов, а также новые локации, задания и различный контент, включая гоночный режим.

Мы поиграли в режиссерскую версию Death Stranding, и делимся впечатлениями.

О режиссерской версии

Стоит отметить, что если вы не переносили сохранения, а только начинаете проходить Death Stranding, то в Director’s Cut новый контент будет открываться не сразу, а по мере прохождения. К примеру, в режиссерскую версию добавили стрельбище с мишенями, где можно испытывать новое оружие. Его можно будет посетить только тогда, когда вы получите хотя бы первые гранаты против Тварей. А гоночный режим будет доступен позже, чем вы начнете пользоваться трициклом.

Сами нововведения при этом очень органично вплетены в игру. Так что если бы вы не играли в оригинал, что подумали бы, что все эти вещи тут были изначально.

В Director’s Cut есть два режима – с приоритетом графики и приоритетом производительности. Первый выдает картинку в нативных 4К, а второй апскейлит до 4К и выдает 60 FPS. Мне было удобнее играть в режиме Производительности, тем более, что разница в разрешении не бросается в глаза.

Ускоренные загрузки проверить было сложно. Из-за проблем с подключениями к серверам. То есть полоска загрузки заполнялась на 100% очень быстро, но потом приходилось ждать, так как игра безуспешно пыталась подключиться к серверу, выдавала ошибку подключения и запускала Локальный режим. Из-за этого, кстати, не проверил некоторые новые онлайн-функции, вроде таблицы рекордов и прочего.

Заметно, что добавили поддержку функций геймпада DualSense. Например, поднимаясь на крутые склоны вы будете чувствовать шаги Сэма. А удерживая баланс с большим грузом на спине (зажав L2 и R2), будете ощущать сопротивление адаптивных триггеров. Да, это казалось бы мелочи, но они органично вплетены в геймплей.

Коротко о сюжете

В мире игры произошел катаклизм, который назвали "Выход смерти". Америка лежит в руинах, по миру ходят невидимые и смертоносные Твари, а выжившие люди попрятались в разрозненных городах. Связующим звеном между людьми становятся курьеры. Один из них – Сэм Бриджес, которого сыграл Норман Ридус. В образе Сэма вам предстоит пройти от Восточного побережья Америки к Западному, чтобы восстановить хиральную сеть и соединить вместе города, возродив тем самым страну – UCA (Соединенные города Америки).

Разумеется, это только завязка, и в сюжете достаточно интриг, которые мы не будем спойлерить, пусть даже и с момента изначального релиза прошло три года.

Как и оригинал, режиссерская версия Death Stranding подойдет не для всех. Но атмосферы игре не занимать. Не спеша носить грузы под темпоральным дождем на фоне гор под аккомпанемент музыки Low Roar; прятаться от Тварей и сражаться с МУЛами; успокаивать малыша BB после напряженных сцен и благодарить случайных игроков, оставивших вам какую-то постройку или даже просто веревку, чтобы взобраться на возвышенность – есть в этом всем что-то медитативное.

Оценки прессы

На момент написания публикации у Death Stranding: Director’s Cut на агрегаторе Metacritic оценка 86 баллов из 100. Критики в основном хвалят режиссерскую версию.

Наименьшую оценку поставило издание Comicbook, называя стиль Кодзимы напыщенным и неброским, а повествование Death Stranding утомительным.

Автор: Сергей Коршунов