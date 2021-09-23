Завтра, 24 сентября, на PS5 выйдет режиссерская версия Death Stranding, одной из самых необычных игр японского разработчика Хидео Кодзимы. Ее изначальный релиз состоялся еще в 2019 году.
Тогда игру приняли неоднозначно, поставив PS4-версии 82 балла на Metacritic, а ПК-версии – 86 баллов. Скептики называли Death Stranding "симулятором курьера", а фанаты Кодзимы посчитали игру пророческой. Ведь всего через год грянула пандемия COVID-19, и роль курьеров в мире возросла, как никогда. Да и в масках персонажи игры тоже ходят.
Теперь же студия Kojima Productions выпускает Director’s Cut – по сути, обновленную версию Death Stranding, в которую внесли ряд улучшений, добавили ускоренные загрузки, поддержку ультрашироких мониторов, а также новые локации, задания и различный контент, включая гоночный режим.
Мы поиграли в режиссерскую версию Death Stranding, и делимся впечатлениями.
О режиссерской версии
Стоит отметить, что если вы не переносили сохранения, а только начинаете проходить Death Stranding, то в Director’s Cut новый контент будет открываться не сразу, а по мере прохождения. К примеру, в режиссерскую версию добавили стрельбище с мишенями, где можно испытывать новое оружие. Его можно будет посетить только тогда, когда вы получите хотя бы первые гранаты против Тварей. А гоночный режим будет доступен позже, чем вы начнете пользоваться трициклом.
Сами нововведения при этом очень органично вплетены в игру. Так что если бы вы не играли в оригинал, что подумали бы, что все эти вещи тут были изначально.
В Director’s Cut есть два режима – с приоритетом графики и приоритетом производительности. Первый выдает картинку в нативных 4К, а второй апскейлит до 4К и выдает 60 FPS. Мне было удобнее играть в режиме Производительности, тем более, что разница в разрешении не бросается в глаза.
Ускоренные загрузки проверить было сложно. Из-за проблем с подключениями к серверам. То есть полоска загрузки заполнялась на 100% очень быстро, но потом приходилось ждать, так как игра безуспешно пыталась подключиться к серверу, выдавала ошибку подключения и запускала Локальный режим. Из-за этого, кстати, не проверил некоторые новые онлайн-функции, вроде таблицы рекордов и прочего.
Заметно, что добавили поддержку функций геймпада DualSense. Например, поднимаясь на крутые склоны вы будете чувствовать шаги Сэма. А удерживая баланс с большим грузом на спине (зажав L2 и R2), будете ощущать сопротивление адаптивных триггеров. Да, это казалось бы мелочи, но они органично вплетены в геймплей.
Коротко о сюжете
В мире игры произошел катаклизм, который назвали "Выход смерти". Америка лежит в руинах, по миру ходят невидимые и смертоносные Твари, а выжившие люди попрятались в разрозненных городах. Связующим звеном между людьми становятся курьеры. Один из них – Сэм Бриджес, которого сыграл Норман Ридус. В образе Сэма вам предстоит пройти от Восточного побережья Америки к Западному, чтобы восстановить хиральную сеть и соединить вместе города, возродив тем самым страну – UCA (Соединенные города Америки).
Разумеется, это только завязка, и в сюжете достаточно интриг, которые мы не будем спойлерить, пусть даже и с момента изначального релиза прошло три года.
Как и оригинал, режиссерская версия Death Stranding подойдет не для всех. Но атмосферы игре не занимать. Не спеша носить грузы под темпоральным дождем на фоне гор под аккомпанемент музыки Low Roar; прятаться от Тварей и сражаться с МУЛами; успокаивать малыша BB после напряженных сцен и благодарить случайных игроков, оставивших вам какую-то постройку или даже просто веревку, чтобы взобраться на возвышенность – есть в этом всем что-то медитативное.
Оценки прессы
На момент написания публикации у Death Stranding: Director’s Cut на агрегаторе Metacritic оценка 86 баллов из 100. Критики в основном хвалят режиссерскую версию.
Наименьшую оценку поставило издание Comicbook, называя стиль Кодзимы напыщенным и неброским, а повествование Death Stranding утомительным.