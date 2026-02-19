Даже видавшая виды сковородка может снова стать пригодной к использованию.

Несмотря на большой ассортимент разных современных сковородок, некоторые хозяйки все равно возвращаются к проверенной "классике" - изделиям из чугуна. К ним, как правило, ничего не прилипает, еда готовится быстро и почему-то оказывается всегда вкуснее.

Но чаще всего чугунная сковородка "переходит по наследству", и лет ей может быть больше, чем тому, кто держит ее в руках. Узнайте, как вернуть к жизни старую чугунную сковородку, если вместе с ней вы получили тонны гари и старого жира в подарок.

Как можно привести в порядок старую чугунную сковороду

Если вам в руки попала кухонная утварь в объективно плохом состоянии, нужно знать, что делать, если чугунная сковородка пригорает или к ней прилипает еда. Такое может происходить, в том числе, из-за большого количества грязи на бортиках и на дне самой кухонной утвари. Особенно если на ней уже готовили, но никогда не отчищали до блеска, вероятность, что сковорода покрылась многолетним слоем нагара очень велика. Все это нужно отмывать, чтобы нормально пользоваться емкостью, избегая прилипания пищи и, в целом, попадания такой грязи в еду.

Рассказываем, как обновить чугунную сковороду без лишних хлопот, относительно быстро и просто.

Первое, что нужно сделать - взять жесткую металлическую щетку или скребок и тщательно вручную убрать весь нагар со дна и стенок, пока сковорода сухая. Это первый этап, который нельзя пропускать, мочить емкость тоже не нужно. Такие действия помогут не только снять первый слой грязи, но и увидеть, в каком на самом деле состоянии сковорода.

Следующий шаг - налить в таз литр горячей воды, растворить чайную ложку лимонной кислоты, погрузить сковороду на час в получившееся средство. Если вы хотя бы раз попробуете так сделать, больше не будете сомневаться в том, можно ли восстановить ржавую чугунную сковороду - лимонная кислота и горячая вода отлично "поднимают" ржавчину, и она сама отпадает от стенок и дна. Это щадящий способ, который подходит даже для очень старой кухонной утвари.

По истечение указанного времени нужно достать сковороду из раствора, вытереть насухо тряпкой, потом насыпать на губку пищевую соду, смочить водой и потереть дно и стенки емкости. Вы увидите, что порошок при взаимодействии с остатками кислоты начал шипеть - если так произошло, значит, пошла химическая реакция, которая нам нужна.

Вот и все - в конце необходимо просто тщательно вымыть сковороду теплой проточной водой, удаляя остатки всех использованных средств. Емкость обязательно придется вытереть насухо и сразу же поставить на минимальный огонь, чтобы прогреть ее и высушить. Мокрой оставлять нельзя - чугун моментально начнет ржаветь.

Для того, чтобы продлить срок службы обновленной сковороды, разогрейте ее сильно, а потом высыпьте половину пачки крупной соли. Прокалите емкость в течение 5 минут, чтобы кристаллы впитали остатки влаги и запахи. Затем уберите соль и смажьте кухонную утварь из чугуна маслом, не забывая о бортиках и даже ручке. Таким образом вы нанесете масляную пленку, которая будет защищать поверхность емкости от ржавчины и обеспечивать антипригарные свойства.

