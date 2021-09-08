Death Stranding Director's Cut выйдет 24 сентября на PlayStation 5.

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима представил 5-минутный финальный трейлер режиссерской версии Death Stranding. Обновленная игра выйдет 24 сентября только на PlayStation 5.

Разработчик презентовал видео на своей странице в Твиттере.

Death Stranding Director's Cut – финальный трейлер

Death Stranding Director's Cut – что добавят в игру

Улучшения для PS5, включая ускоренные загрузки, 3D-звук, поддержку функций геймпада DualSense и два графических режима: "Качество" с картинкой в нативных 4К и "Производительность" с частотой кадров 60 FPS.

Новые задания и локации, а также расширенная сюжетная линия. Часть нового контента нужно будет отыскать и разблокировать.;

Гоночный режим с разнообразными трассами;

Новое оружие, транспортные средства, улучшенный экзоскелет, робот-помощник и другое;

Появится возможность перенести свой прогресс из обычной в режиссерскую версию игры.

Напомним, изначально Death Stranding вышла на PS4 в ноябре 2019 года, а на ПК игру выпустили в 2020-м. действия игры разворачиваются в будущем. Здесь США разрушены в результате загадочного катаклизма, получившего название "Выход Смерти". Связующим звеном между людьми стали курьеры, такие как главные герой – Сэм Бриджес. Ему предстоит пройти от Восточного побережья Северной Америки к Западному, чтобы восстановить особую хиральную сеть и соединить поселения людей.

В работе над игрой приняли участие такие актеры как Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер, Трой Бейкер, а также режиссер Гильермо дель Торо.

Автор: Сергей Коршунов