Рассказываем, что сделать, чтобы творог не вытекал из вареников, пирожков или другой выпечки с начинкой, а оставался нежным и плотным внутри.

Творог отлично подходит для начинки - будь то вареники, блинчики, пирожки или ватрушки. Но творог творогу - рознь, и иногда он оказывается слишком жидким и начинает вытекать как при готовке, так и во время еды. Рассказываем, как загустить жидкий творог, чтобы начинка оставалась на месте.

Что делать, если начинка из творога жидкая - три способа это исправить

Секрет, как сделать начинку из творога гуще, знали еще наши бабушки. И на самом деле в этом нет ничего сложного. Есть, как минимум, три простых решения, что добавить, чтобы творог не был жидким.

Первый способ, как загустить творог для блинчиков или вареников (или других блюд) - добавить манную крупу (2‑4 ст. л. на 400–450 г творога). Она впитает лишнюю влагу и уплотнит начинку. Важный момент: манке нужно время, чтобы набухнуть, поэтому после добавления в творог дайте массе постоять примерно полчаса.

способ, как загустить творог для блинчиков или вареников (или других блюд) - добавить манную крупу (2‑4 ст. л. на 400–450 г творога). Она впитает лишнюю влагу и уплотнит начинку. Важный момент: манке нужно время, чтобы набухнуть, поэтому после добавления в творог дайте массе постоять примерно полчаса. Второй способ, как загустить творог - крахмалом. Он свяжет лишнюю влагу и творог станет более густым. Крахмал нужно добавлять из расчета 1 ч. л. на 0,5 кг творога. Кстати, кондитеры используют исключительно кукурузный крахмал - он не имеет постороннего привкуса и дает нужную консистенцию. Впрочем, если кукурузного нет, то можно попробовать и картофельный.

способ, как загустить творог - крахмалом. Он свяжет лишнюю влагу и творог станет более густым. Крахмал нужно добавлять из расчета 1 ч. л. на 0,5 кг творога. Кстати, кондитеры используют исключительно кукурузный крахмал - он не имеет постороннего привкуса и дает нужную консистенцию. Впрочем, если кукурузного нет, то можно попробовать и картофельный. И, наконец, третий способ, как загустить творог для вареников, пирожков (или других блюд) - добавить пшеничную муку высшего сорта. Ее добавляют примерно в таком же количестве, как и крахмал, чтобы масса стала плотнее.

Важный момент: добавляйте манку, крахмал и муку не сразу, а постепенно, затем дайте творогу постоять примерно 10-30 минут - за это время жидкость распределится, и масса может стать плотнее без дополнительных добавок.

Видео дня

Если вдруг под рукой у вас нет манки, крахмала или муки, то убрать лишнюю влагу из творога можно по-другому: завернуть его в марлю и аккуратно отжать перед тем, как делать начинку.

Ранее мы также рассказывали, как правильно добавлять замороженные ягоды в выпечку, чтобы они не потекли.

Вас также могут заинтересовать новости: