Такое угощение однозначно придется по вкусу даже тем, кто не очень любит творог.

К творожным запеканкам нельзя относиться нейтрально - их или любят, или нет, но у тех, кто относится ко второй категории, есть отличный шанс передумать. Причина тому - воздушная и нежная творожная запеканка с манкой, политая растопленным шоколадом. Это вряд ли можно назвать просто блюдом, скорее - настоящим произведением искусства.

Как готовится такая запеканка творожная - рецепт

Выпекается творожная запеканка в духовке, поэтому вам стоит заранее об этом позаботиться. Те украинки, у которых дома есть газовая плита, с легкостью приготовят десерт в любое время, а вот обладательницам электрических духовок придется подгадать время в период отключений света. Тем не менее, все затраченные усилия однозначно того стоят - пышная творожная запеканка с манкой понравится любому, кто ее попробует.

Ингредиенты:

700 граммов 9% творога;

2 ст.л 20% сметаны;

2 яйца;

4 ст.л сахара;

4 ст.л манки;

50 граммов молочного шоколада и одна плитка для соуса;

соль;

молоко.

Запоминайте, как готовится запеканка творожная с манкой, чтобы повторить рецепт и вдоволь насладиться шикарным десертом. Сначала взбиваем яйца с солью и сахаром до пышной пены. Затем порционно добавляем творог и манку, перемешиваем. Вливаем сметану, еще раз перемешиваем блендером, затем взбиваем миксером - это увеличивает объем массы и делает запеканку воздушной.

Форму для выпекания смазываем маслом, посыпаем манной крупой. Пятьдесят граммов шоколада измельчаем, чтобы он не пригорел, и равномерно распределяем по дну формы. Сверху выливаем тесто и отправляем заготовку в духовку. Выпекаем запеканку около 30 минут при 200 градусах, но важно ориентироваться на внешний вид десерт - когда он будет готов, появится золотистая корочка.

Готовим соус, растапливая плитку шоколада на водяной бане с небольшим количеством молока. Можно полить им запеканку сразу или уже во время подачи - на ваше усмотрение.

