Существует несколько способов сняться с розыска ТЦК, если лицо в него попало.

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин. Украинцы получают повестки на уточнение данных и прохождение ВЛК, за игнорирование которых можно получить штраф ТЦК. А в некоторых случаях человека даже могут объявить в розыск.

Адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и партнеры" Максим Чередниченко рассказал УНИАН, как объявляется и сколько действителен розыск ТЦК, какие ограничения он налагает на мужчину и возможно ли самостоятельно с него сняться.

Когда ТЦК объявляет человека в розыск

Как правило, лицо объявляют в розыск после того, как ему направили повестку, а оно не явилось в ТЦК в указанную в документе дату. В Территориальном центре фиксируют факт этого нарушения, после чего осуществляют меры по розыску человека.

Сроки объявления в розыск можно условно разделить на три группы:

Короткий - три-пять дней с момента, когда человек не явился по повестке в определенную дату. Например, повестка была на 6 февраля, гражданин не явился, этот факт зафиксировали в ТЦК, и в течение трех-пяти дней с этого момента его могут объявить в розыск.

Более длительный - до двух недель. Такой срок возможен, в частности, если ТЦК и база розыска военнообязанных загружены.

В исключительных случаях лицо могут объявить в розыск и через два месяца, и через полгода.

Обычно граждан начинают официально разыскивать через две недели с момента, когда они не явились в ТЦК, говорит адвокат.

Что будет, если в розыске ТЦК

Если проверка розыска ТЦК показала, что гражданин имеет такой статус, возникает риск принудительной доставки в Территориальный центр. То есть полицейские могут остановить такое лицо на блокпосту или на улице во время проверки документов, чтобы доставить в ТЦК.

У правоохранителей есть способ узнать, находится ли человек в розыске ТЦК – это информационная система "АРМОР". Во время остановки автомобиля или проверки документов на улице полицейские вводят данные лица в планшет. Если гражданин разыскивается по обращению ТЦК, система мгновенно подтягивает эту информацию, и полиция видит соответствующие данные на месте проверки документов.

К ограничениям еще можно отнести блокировку регистрационных действий с транспортными средствами. То есть, если база розыска ТЦК содержит имя человека, и на него зарегистрирована машина, он не сможет ее переписать на другое лицо. Сначала гражданину нужно сняться, а затем он будет иметь право перерегистрировать авто.

Также могут быть проблемы с трудоустройством. Если работодатель узнает, что гражданина разыскивают, то может не захотеть брать его на работу, поскольку есть момент нестабильности – человек может недолго поработать, его мобилизуют, и сотрудничество закончится.

Как проверить, находится ли человек в розыске ТЦК

Что касается того, как проверить, есть ли ты в розыске ТЦК, самый простой способ – загрузить приложение "Резерв+". Там можно увидеть, есть ли у человека соответствующая отметка. Это может занять до пяти минут.

Есть еще один метод, как проверить, есть ли ты в розыске ТЦК – можно обратиться к адвокату, а он сформирует адвокатский запрос в Территориальный центр или полицию, благодаря которому узнает информацию. Ответ на запрос может поступить в срок от пяти дней до двух недель.

Как снять себя с розыска ТЦК

Один из самых быстрых способов, как снять себя с розыска ТЦК, это в приложении "Резерв+" нажать кнопку "Признание вины".

После этого лицу приходит постановление о нарушении (статьи 210 и 210-1 КУоАП), которое можно быстро оплатить со скидкой 50% (например, 8,5 тысяч гривен штрафа вместо 17 тысяч). Важно знать: такая оплата не лишает человека права на защиту. Человек, с которого таким образом взыскана сумма, все равно может обжаловать постановление в суде. Если суд отменит штраф, уплаченные деньги можно будет вернуть.

У многих лиц этот вариант срабатывает. Но также есть немало случаев, когда такой способ, как снять розыск ТЦК, сначала сработал, а на следующий день человек снова получил такой статус за другое правонарушение. Например, гражданин снялся с розыска в связи с тем, что не явился в ТЦК для уточнения данных, а на второй день его снова начали разыскивать, потому что он не пришел на ВЛК.

Также адвокат назвал еще один действенный вариант, который сейчас часто практикуется – закрытие дела по срокам. Если с момента совершения нарушения прошло более трех месяцев, а штраф так и не наложили, можно подать в ТЦК заявление о закрытии дела. Территориальный центр обязан закрыть производство по истечении сроков и подать запрос в полицию на снятие лица с розыска – и все это без уплаты штрафа.

Максим Чередниченко Адвокат

