Чтобы тушеная капуста получилась особенно вкусной, добавьте один ингредиент во время готовки.

Капуста тушеная в воде - любимое многими повседневное блюдо, которое можно сделать еще вкуснее. Чтобы гарнир получился насыщенным и ароматным, в процессе приготовления рекомендуется добавить несколько ингредиентов. Вы заметите, что вкус овоща стал гораздо более изысканным.

Мы рассказали, как готовится потрясающая тушеная капуста на плите и в микроволновке, и какие добавки превратят обычное блюдо в кулинарный шедевр.

Тушеная капуста с мясом на сковороде

Этим способом получается самая вкусная тушеная капуста - рецепт предлагает добавить в сковороду томатную пасту и соевый соус. Такие особенные добавки сделают вкус блюда неповторимым.

Подготовьте такие ингредиенты:

пятьсот граммов мяса;

килограмм капусты;

одна луковица;

одна морковь;

четыре столовые ложки томатной пасты;

три столовые ложки подсолнечного масла;

две столовые ложки соевого соуса;

чайная ложка сахара;

соль, специи и молотый перец по вкусу;

один лавровый лист;

зелень по вкусу.

Все овощи нужно почистить и помыть. Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть, капусту тонко нашинковать. Мясо нарезать на небольшие кусочки.

На горячей сковороде с ложкой масла обжаривать сначала лук с морковью около 3 минут, затем добавить мясо и готовить еще 5 минут. Если у вас говядина или свинина, то к ним стоит влить воду и протушить еще 10 минут под минимальным огнем. К курице можно сразу всыпать капусту. Добавить в сковороду лавровый лист, соль, специи, остальное масло. Влить пару ложек воды и тушить все вместе около 20-30 минут на самом слабом огне, регулярно помешивая.

Когда тушеная капуста с мясом будет почти готова, за 5 минут до выключения добавляем томатную пасту для приятной кислинки, сахар для сладости и, по желанию, соевый соус для приятного аромата (в таком случае кладите меньше соли). Перемешайте все вместе, протушите и подавайте гарнир, посыпав зеленью.

Тушеная капуста с мясом в мультиварке

Точное время и способ приготовления блюда могут отличаться от модели мультиварки, но мы приводим усредненный рецепт.

Вам понадобятся такие продукты:

шестьсот граммов мяса;

килограмм капусты;

один лук;

одна морковь;

три столовые ложки подсолнечного масла;

стакан воды;

столовая ложка соли;

три столовые ложки томатной пасты.

Нарежьте кубиком лук и натрите крупно морковь. На режиме "Жарка" в течение 15 минут обжаривайте овощи, постоянно перемешивая. Добавьте кусочки мяса и готовьте еще 10 минут. Капусту мелко нашинкуйте, всыпьте в чашу мультиварки и переключите режим на "Тушение". Добавьте, соль, воду, томатную пасту и специи по желанию. Всё перемешайте.

Чтобы тушеная квашеная капуста с мясом получилась мягкой, поставьте ее тушиться на 2 часа, периодически проверяя готовность. Подавайте с зеленью.

