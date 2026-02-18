В этом году уникальность рецептов блинов бьет все рекорды.

С 16 по 22 февраля длится Масленица 2026, и это значит, что украинские хозяюшки вовсю пекут блины и угощают ими родных, близких, друзей и соседей. Каждая женщина, конечно же, старается готовить как можно более вкусные и оригинальные угощения, но в этом году появился особенно милый тренд. Рассказываем, как сделать леопардовые блины - рецепт далее в материале.

Как приготовить тонкие блины на молоке с леопардовым принтом

Такое угощение не только понравится по вкусу абсолютно каждому, кто его попробует, но и удивит своим внешним видом. В предыдущие годы на Масленицу такого не готовили, поэтому вам точно удастся произвести фурор таким кулинарным изыском.

Ингредиенты:

Видео дня

50 граммов сливочного масла;

2 яйца;

2 столовых ложки сахара;

440 мл молока;

180 граммов муки;

4-5 чайных ложек какао.

Также для приготовления блинов вам понадобятся две пластиковых бутылки с тонким носиком, в качестве альтернативы можно использовать кондитерский шприц.

Мы уверены, что у каждой хозяйки получится сделать такие блины на молоке - рецепт практически ничем не отличается от стандартного, ингредиенты все знакомые, вся суть - в технологии приготовления.

Вам нужно сначала растопить масло на плите или в микроволновке, а затем остудить его до комнатной температуры. Взбить венчиком яйца с сахаром, затем влить теплое молоко и масло, перемешать. Добавить муку и снова перемешать до образования однородной консистенции. Взять две чистых миски и отлить в них по одному половнику теста, можно чуть больше.

Ту миску, где была основная масса теста, отставить в сторону, во вторую добавить половину ложки какао, в третью - три чайных ложки. У вас должно получиться три миски теста для блинов: одна со светлым и две - с разным количеством какао.

Далее тесто из двух мисок нужно перелить в две разных бутылки с тонким носиком или в кондитерские шприцы, разогреть сковороду на плите. Не смазывая ее маслом, из бутылки или шприца влить несколько порций теста, где концентрация какао меньше всего - это будут леопардовые пятна. По краям этих пятен можно сделать каемку из теста, где содержание какао самое высокое.

Начинайте жарить эти порции и наблюдайте за тестом, когда оно "схватится", нужно влить светлое тесто, покрутить сковороду, чтобы масса разлилась по всей поверхности, а по готовности перевернуть блин и пожарить его с другой стороны. Таким же образом нужно использовать все тесто - идеальные блины с принтом леопарда готовы.

Вас также могут заинтересовать новости: