В четвертом и пятом сезонах австралийский актер заменил Генри Кавилла, который играл главную роль в сериале в первых трех сезонах.

Стриминговый сервис Netflix показал первый тизер четвертого сезона популярного фэнтези-сериала "Ведьмак" (The Witcher).

На видео зрители наконец-то увидели, как будет выглядеть австралийский актер Лиам Хемсворт (франшиза "Голодные игры") в титульной роли Геральта из Ривии, заменивший на этом посту британца Генри Кавилла после третьего сезона.

При этом в самом ролике нет никаких намеков на то, как будут развиваться события нового сезона и как создатели сериала сюжетно объяснят замену исполнителя главной роли.

В то же время шоуранеры сериала обещали провести эту замену максимально приближенно к канону, изображенному в оригинальных книгах и рассказах польского писателя Анджея Сапковского, а также выпущенных после этого видеоиграх.

Ожидается, что литературной основой для четвертого сезона сериала станет роман "Крещение огнем" 1996 года, а среди новых персонажей появятся вампир Регис и наемник Золтан Хивай.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле 2024 года Netflix начал съемки четвертого сезона "Ведьмака". Тогда же сервис объявил о том что, шоу будет завершено после пятого сезона.

Пока неизвестно, когда выйдет четвертый сезон "Ведьмака", однако СМИ предполагают, что это произойдет не раньше начала 2025 года.

Напомним, события сериала "Ведьмак", основанного на книгах польского писателя Анджея Сапковского, происходят в вымышленном мире, похожем на Восточную Европу позднего Средневековья.

Главные герои – бродячий охотник на чудовищ, ведьмак Геральт из Ривии, его возлюбленная, волшебница Йеннефер из Венгерберга и его приемная дочь принцесса Цинтры Цирилла, а также лучший друг и бард Лютик. Жизнь этих героев тесно связана с политическими интригами и войнами между коалицией северных королевств и южной империей Нильфгаард.

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