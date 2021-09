В игре стартовал ивент, за участие в котором игроков ждут ценные награды, включая цифровой автограф артиста.

С 24 сентября по 4 октября в командной онлайн-игре World of Tanks Blitz пройдет событие под названием Scooter Army. Специальным гостем ивента станет музыкант, продюсер и бывший чемпион по езде на самокатах Оливер Три.

За победы в боях игроки будут получать тематические призы, связанные с артистом, к примеру, наушники и очки, а также аватары, премиум-аккаунт и американский средний танк IV уровня M3 Lee, сообщили в Wargaming.

Особой наградой для поклонников исполнителя станет цифровой автограф Оливера Три. Его дадут за завершение шестого этапа события. Как отметили разработчики, это первый случай, когда Оливер выдал лицензию на цифровой автограф в видеоигре.

Кроме того, в Ангаре у "танкистов" будет звучать песня Оливера Три Let Me Down.

Оливер Три – Let Me Down

"Как и Оливер Три, World of Tanks Blitz любит изобретать уникальные трюки. Наши танкисты уже отправлялись на Марс, нарушали правила гравитации и сражались на глубине океана. Но мы стараемся продолжать их удивлять, расширяя границы жанра и повышая градус веселья. А что может быть более веселым, чем врываться в бой под зажигательные треки Оливера?", – говорит Наталья Першиц, руководитель оперирования World of Tanks Blitz.

Коллекционные предметы игроки смогут объединить в легендарные и оставить на память или обменять на свободный опыт – по 2000 единиц свободного опыта за каждую "легендарку". Также игроки увидят в WoT Blitz анимированную модель гигантского скутера, с которым Оливер попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, в 2018 году певец снял клип в Киеве на песню Hurt, который уже собрал на YouTube около 50 млн просмотров.

Автор: Сергей Коршунов