За год с момента релиза на гибридной консоли игру скачали 1,5 миллиона раз

Год назад командная онлайн-игра World of Tanks Blitz вышла на Nintendo Switch. За это время игру установили более 1,5 миллиона раз, а новые пользователи успели провести более 78 миллионов боев.

В честь годовщины разработчики анонсировали раздачу подарков. Все пользователи WoT Blitz на гибридной консоли получат:

Новый анимированный камуфляж "Пламя битвы", которым можно украсить 10 танков на выбор;

3 дня премиум-аккаунта;

100 000 кредитов;

По 10 эпических бустеров опыта, кредитов, опыта экипажа и свободного опыта.

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Чтобы получить все перечисленное выше, нужно войти в свой аккаунт World of Tanks Blitz на Nintendo Switch, и забрать подарки в премиум-магазине. Раздача продлится до 13 сентября.

"Год на Nintento Switch – важная веха для нас. То, что за это время игру на платформе установили более полутора миллионов раз, доказывает, что World of Tanks Blitz нашел отклик у новой аудитории. И мы хотели отметить вклад игроков в это достижение", – рассказала Наталья Першиц, паблишинг-директор World of Tanks Blitz.

Новички в игре на Nintendo Switch в свою очередь получат скидки на эксклюзивный DLC-набор "M6A2E1 + ресурсы", в котором будут американский тяжелый танк VII уровня, слот в ангаре и анимированный камуфляж "Радиоактивный дождь".

Автор: Сергей Коршунов