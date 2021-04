Акция закончится сегодня в 20:00 по киевскому времени.

В магазине цифровой дистрибуции Steam началась бесплатная раздача ремейка Utopos – многопользовательской онлайн-игры про сражения на космических кораблях. Акция закончится в сегодня, 21 апреля, в 20:00 по киевскому времени.

Трейлер Utopos

Подробней про Utopos

Utopos – это смесь аркады и шутера с видом сверху. Действия разворачиваются в поясе астероидов.

Здесь игроки на космических кораблях могут сражаться, как друг с другом, так и с искусственным интеллектом.

Оригинальная Utopos вышла в 1993 году.

Напомним, что до 22 апреля в другом онлайн-магазине, Epic Games Store, все желающие могут получить бесплатно три игры: визуальную новеллу Ken Follett's The Pillars of the Earth, инди-квест The First Tree, а также трилогию Deponia: The Complete Journey.

А владельца консолей PS4 и PS5 в рамках акции PlayAtHome отдают бесплатно 10 игр, среди которых постапокалитический экшен Horizon Zero Dawn с дополнением The Frozen Wilds, головоломка The Witness и VR-хит Astro Bot Rescue Mission.

Автор: Сергей Коршунов