В магазине цифровой дистрибуции Steam началась бесплатная раздача ремейка Utopos – многопользовательской онлайн-игры про сражения на космических кораблях. Акция закончится в сегодня, 21 апреля, в 20:00 по киевскому времени.
Трейлер Utopos
Подробней про Utopos
- Utopos – это смесь аркады и шутера с видом сверху. Действия разворачиваются в поясе астероидов.
- Здесь игроки на космических кораблях могут сражаться, как друг с другом, так и с искусственным интеллектом.
- Оригинальная Utopos вышла в 1993 году.
Напомним, что до 22 апреля в другом онлайн-магазине, Epic Games Store, все желающие могут получить бесплатно три игры: визуальную новеллу Ken Follett's The Pillars of the Earth, инди-квест The First Tree, а также трилогию Deponia: The Complete Journey.
А владельца консолей PS4 и PS5 в рамках акции PlayAtHome отдают бесплатно 10 игр, среди которых постапокалитический экшен Horizon Zero Dawn с дополнением The Frozen Wilds, головоломка The Witness и VR-хит Astro Bot Rescue Mission.