В рамках инициативы PlayAtHome пользователям подарят полное издание знаменитого экшена про роботов-динозавров.

Завтра, 20 апреля, все владельцы PS4 и PS5 получат бесплатно полное издание эксклюзивного постапокалиптического экшена Horizon Zero Dawn. Раздача пройдет в рамках инициативы PlayAtHome и продлится до 15 мая.

Как отметила компания в блоге PlayStation, для получения игры, подписка PS Plus не потребуется.

Роботы-динозавры и останки цивилизации

Horizon Zero Dawn – это экшен от Guerrilla Games, одной из внутренних студий PlayStation. Сюжет игры разворачивается в мире будущего, где человечество вернулось к первобытнообщинному строю, а хозяевами планеты стали роботы-животные и даже механические динозавры.

Кто создал эти машины? Как погибла предыдущая цивилизация? Ответы на эти и многие другие вопросы предстоит найти игроку, который возьмет на себя роль храброй девушки Элой.

Отличительная черта игры – битвы с роботами. Здесь много зависит от правильной тактики, умения расставлять ловушки, быстрого реагирования на атаки соперника и изучения слабых мест механических созданий.

Трейлер Horizon Zero Dawn

Один из главных эксклюзивов PlayStation

Horizon Zero Dawn вышла на PS4 в 2017 году, получив премию BAFTA, как "Лучшая оригинальная игра".

Позже именно на движке Horizon Zero Dawn и при участии сотрудников Guerrilla Games будет выпущена игра знаменитого японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы Death Stranding.

Во второй половине этого года на PS4 и PS5 выйдет продолжение приключений Элой – Horizon Forbidden West.

Подробней про Horizon Zero Dawn и другие культовые игры для консолей PlayStation можно прочитать в нашем лонгриде.

Напомним, что до 23 апреля в рамках PlayAtHome пользователи консолей PlayStation могут без всяких условий получить еще 9 игр, среди которых красочная головоломка The Witness, ритм-экшен Thumper и VR-хит Astro Bot Rescue Mission.

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Автор: Сергей Коршунов