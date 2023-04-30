Если пользователь столкнется с этой ошибкой, прохождение заблокируется.

Star Wars Jedi: Survivor стала очередной новой игрой, которая утопает в багах. Покупатели разгромили экшен в Steam за плохую оптимизацию и ошибки. Рейтинг проекта в сервисе Valve составляет всего 50%, и это он еще вырос, ведь на релизе показатель был 31%. А тем временем плохие новости, связанные с игрой, продолжают поступать. Недавно один из пользователей обнаружил критический баг, который ломает прохождение.

Проблему на форуме Reddit описал посетитель под псевдонимом Weird_Cantaloupe2757. Он рассказал, в каких условиях возникла ошибка, стараясь максимально избегать спойлеров. По словам игрока, с багом можно столкнуться рядом с местом под названием "камера двойственности".

После прохождения этой локации, помощи дроиду и поездки на лифте нужно обязательно отдохнуть на круге медитации. Weird_Cantaloupe2757 этого не сделал, умер в бою и вернулся в камеру. На указанной локации есть точка отдыха, но с отключенной функцией быстрого перемещения. Вероятно, ее отсутствие как-то связано с сюжетом. Однако главная проблема — это лифт, который перестает открываться в случае гибели и появления в камере.

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В результате возникает ситуация, когда продолжить двигаться вперед становится невозможно. И единственным решением остается начать прохождение заново.

Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

События второй части франшизы разворачиваются спустя пять лет после истории Fallen Order. Кэл Кестис превратился из падавана в полноценного джедая, который пытается выживать и противостоять Империи на краю Галактики.

Боевая система в игре отсылает к Sekiro: Shadows Die Twice. Есть разные типы ударов, комбинации и парирование, которое позволяет вывести врага из равновесия и совершить критическую атаку.

Мир в проекте построен по принципам метроидвании. Пользователи могут возвращаться в уже посещенные места, чтобы с помощью новых навыков пробираться в ранее недоступные области.

Star Wars Jedi: Survivor вышла 28 апреля на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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