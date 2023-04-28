Разработчики уже пообещали исправить техническое состояние.

Похоже, в полку проблемных ПК-релизов пополнение. Игроки разгромили свежий экшен Star Wars Jedi: Survivor в Steam из-за плохого технического состояния.

На момент написания новости пользовательский рейтинг проекта в Steam составляет 33% после 1404 отзывов. Даже в положительных рецензиях игроки отмечают технические недочеты. Главные претензии — это проблемы с загрузкой и постоянные скачки кадровой частоты.

У части покупателей Star Wars Jedi: Survivor зависает при попытке начать прохождение. А что касается FPS, то она может прыгать от 40 на 90 и обратно. При этом проблемы с кадровой частотой не зависят от видеокарты.

Видео дня

Множество владельцев RTX 3080 и 3090 жалуются на технические недочеты. Однако у некоторых пользователей Star Wars Jedi: Survivor нормально работает на RTX 2060. Украинский пользователь под псевдонимом SVDAY написал: "Я фанат "Звездных войн", но впервые не рекомендую покупать эту игру. Оптимизация ужас.... Надо продать почку, чтобы купить RTX, и то не факт, что потянет".

Блогер Skill Up и журналисты заранее получили Star Wars Jedi: Survivor для обзоров и писали о технических проблемах. Первый в Twitter создал отдельную ветку, где рассказал о падениях кадровой частоты. В роликах она опускается сразу на 15 кадров/с. Сообщалось также о визуальных ошибках и странном размытии во время движения.

Electronic Arts и Respawn Entertainment знают о проблемах. Разработчики еще 26 апреля сообщили, что собираются выпустить в течение нескольких недель обновления, включая патч первого дня. Они должны исправить баги, улучшить производительность и добавить дополнительные возможности.

Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

События второй части франшизы разворачиваются спустя пять лет после истории Fallen Order. Кэл Кестис превратился из падавана в полноценного джедая, который пытается выживать и противостоять Империи на краю Галактики.

Боевая система в игре отсылает к Sekiro: Shadows Die Twice. Есть разные типы ударов, комбинации и парирование, которое позволяет вывести врага из равновесия и совершить критическую атаку.

Мир в проекте построен по принципам метроидвании. Пользователи могут возвращаться в уже посещенные места, чтобы с помощью новых навыков пробираться в ранее недоступные области.

Star Wars Jedi: Survivor вышла 28 апреля на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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