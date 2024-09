На записи запечатлено прохождение задания в мрачном отеле.

Пока Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 продолжает полироваться к релизу, в интернете появился ролик, демонстрирующий геймплей ранней версии игры, ещё когда ею занималась Hardsuit Labs.

Запись опубликовал один из пользователей Reddit в сабреддите посвящённом игровым утечкам. YouTube активно банит все ролики с геймплеем, но уже есть многочисленные перезаливы.

Судя по списку карт в меню для разработчиков, показаному в ролике, Hardsuit Labs готовила больше десятка локаций и заданий. Автор видео остановился на локации Pacific Tower, это огромный мрачный отель, напоминающий культовый Ocean House из первой части. На ресепшене игрока встречает охранник, и не сумев с ним договориться, герой бросается на него и выпивает кровь. После этого игрок начинает исследовать здание, в кадре можно заметить разные пути навигации по отелю: игра позволяет как цивилизованно пройти по коридору, так и пролезть через дыру в стене.

Видео дня

По видео ясно, насколько игра была далека до завершения: боевая система не работает, незаконченный интерфейс, да и само задание в отеле обрывается на полуслове.

Напомним, что в 2021 году издатель Paradox Interactive освободил Hardsuit Labs от разработки Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Игру передали студии The Chinese Room, которая известна по спин-оффу Amnesia: A Machine for Pigs, а также игрой Dear Esther, которая положила начало жанру "симулятор ходьбы", к которому относится та же Amnesia.

Перед The Chinese Room встала задача с нуля сделать огромную ролевую игру, от всех наработок Hardsuit Labs отказались. Получилось ли у них - узнаем когда-нибудь в 2025 году, ведь буквально месяц назад игру снова перенесли.

Напомним, что сегодня на State of Play показали геймплей Hell is Us, игры арт-директора Deus Ex: Mankind Divided. Проект расскажет историю страны, раздираемой гражданской войной и паранормальными сущностями.

