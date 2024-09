Sony представила геймплейный трейлер Hell is Us, проекта Жонатана Жак-Беллета.

Sony показала геймплейный трейлер Hell is Us, игры Жонатана Жак-Беллета, который был ответственным за дизайн в Deus Ex: Human Revolution и Mankind Divided. Анонс состоялся на конференции State of Play, которая прошла сегодня ночью.

Hell is Us - это приключенческий экшн от третьего лица, рассказывающий историю страны, раздираемого гражданской войной. Кроме человеческих распрей, этот мир постигла загадочная катастрофа, которая вывела на свет жутких сущностей.

Судя по трейлеру, боевая система игры будет напоминать Dark Souls. Герой вооружен тяжёлым двуручным мечом, а также дроном, с помощью которого он проводит специальные атаки. Выбор в пользу холодного оружия объясняется лором: монстров во вселенной игры невозможно победить современными орудиями. Кроме меча будут доступны копья, топоры и прочий арсенал. Ещё на сходство с серией Souls намекает описание проекта в Steam: разработчики предлагают исследовать полуоткрытые локации полные секретов без каких-либо карт и компасов, полагаясь только на собственную интуицию и память.

Hell is Us разрабатывает студия Rogue Factor под творческим началом Жонатана Жак-Беллета. Игра была анонсирована весной 2022 года, а её релиз планировался на 2023 год. Но случилась череда переносов и только сейчас мы впервые увидели геймплей проекта. Новая дата релиза - 2025 год.

Напомним, что на той же State of Play было ещё несколько крупных анонсов: на конференции была объявлена дата релиза Metro Awakening, новой игры в серии Metro, которая станет приквелом к самой первой части серии. Также Sony представила сиквел Ghost of Tsushima, который получил название Ghost of Yotei.

