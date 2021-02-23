Ролевой экшен Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 лишился разработчиков. Издатель решил больше не сотрудничать со студией Hardsuit Labs, и теперь ищет новую команду, чтобы доделать игру. Соответственно сиквел не выйдет в этом году, как планировалось ранее.
От этом издатель Paradox Interactive сообщил на Discord-сервере игры, а позже подтвердил журналист и организатор премии The Game Awards Джефф Кили.
"Мы решили, что Hardsuit Labs больше не будет руководить разработкой Bloodlines 2. Это означает, что мы не выпустим игру в 2021 году ", – заявили в Paradox.
Издатель пообещал позже представить новую команду разработчиков. А пока было решено не принимать предварительные заказы на игру как минимум до той поры, пока не станет известна новая дата релиза.
Это уже не первые трудности в разработке сиквела Vampire: The Masquerade – Bloodlines:
- Ранее от создания игры отстранили геймдизайнера и сценариста Криса Авеллона.
- Летом 2020 года проект покинули ведущий нарративный дизайнер Брайан Мицода и креативный директор Кай Клуни.
- Осенью прошлого года из студии Hardsuit Labs ушла ведущая сценаристка Кара Эллисон.
Сама игра изначально должна была выйти во второй половине 2020 года на ПК, PS5, Xbox Series X и консоли старого поколения. Потом ее релиз перенесли на 2021 год, а вскоре и вовсе отложили.
Трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Подробней про Vampire: The Masqueradу – Bloodlines 2
- Это сиквел культового ролевого экшена, созданного по мотивам настольной игры World of Darkness.
- Действие второй части развернется в Сиэтле. По сюжету главным героем станет "слабокровный" – новообращенный вампир, обладающий сверхъестественными способностями. Он окажется в центре конфликта между могущественными вампирскими кланами города.