Издатель решил не сотрудничать со студией Hardsuit Labs, и теперь ищет новую команду, чтобы доделать проект.

Ролевой экшен Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 лишился разработчиков. Издатель решил больше не сотрудничать со студией Hardsuit Labs, и теперь ищет новую команду, чтобы доделать игру. Соответственно сиквел не выйдет в этом году, как планировалось ранее.

От этом издатель Paradox Interactive сообщил на Discord-сервере игры, а позже подтвердил журналист и организатор премии The Game Awards Джефф Кили.

"Мы решили, что Hardsuit Labs больше не будет руководить разработкой Bloodlines 2. Это означает, что мы не выпустим игру в 2021 году ", – заявили в Paradox.

Издатель пообещал позже представить новую команду разработчиков. А пока было решено не принимать предварительные заказы на игру как минимум до той поры, пока не станет известна новая дата релиза.

Это уже не первые трудности в разработке сиквела Vampire: The Masquerade – Bloodlines:

Ранее от создания игры отстранили геймдизайнера и сценариста Криса Авеллона.

Летом 2020 года проект покинули ведущий нарративный дизайнер Брайан Мицода и креативный директор Кай Клуни.

Осенью прошлого года из студии Hardsuit Labs ушла ведущая сценаристка Кара Эллисон.

Сама игра изначально должна была выйти во второй половине 2020 года на ПК, PS5, Xbox Series X и консоли старого поколения. Потом ее релиз перенесли на 2021 год, а вскоре и вовсе отложили.

Трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Подробней про Vampire: The Masqueradу – Bloodlines 2

Это сиквел культового ролевого экшена, созданного по мотивам настольной игры World of Darkness.

Действие второй части развернется в Сиэтле. По сюжету главным героем станет "слабокровный" – новообращенный вампир, обладающий сверхъестественными способностями. Он окажется в центре конфликта между могущественными вампирскими кланами города.

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Автор: Сергей Коршунов