Релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 уже дважды переносили / фото Paradox Interactive

Ролевой экшен Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 лишился разработчиков. Издатель решил больше не сотрудничать со студией Hardsuit Labs, и теперь ищет новую команду, чтобы доделать игру. Соответственно сиквел не выйдет в этом году, как планировалось ранее.

От этом издатель Paradox Interactive сообщил на Discord-сервере игры, а позже подтвердил журналист и организатор премии The Game Awards Джефф Кили.

"Мы решили, что Hardsuit Labs больше не будет руководить разработкой Bloodlines 2. Это означает, что мы не выпустим игру в 2021 году ", – заявили в Paradox.

Издатель пообещал позже представить новую команду разработчиков. А пока было решено не принимать предварительные заказы на игру как минимум до той поры, пока не станет известна новая дата релиза.

Это уже не первые трудности в разработке сиквела Vampire: The Masquerade – Bloodlines:

  • Ранее от создания игры отстранили геймдизайнера и сценариста Криса Авеллона.
  • Летом 2020 года проект покинули ведущий нарративный дизайнер Брайан Мицода и креативный директор Кай Клуни.
  • Осенью прошлого года из студии Hardsuit Labs ушла ведущая сценаристка Кара Эллисон.

Сама игра изначально должна была выйти во второй половине 2020 года на ПК, PS5, Xbox Series X и консоли старого поколения. Потом ее релиз перенесли на 2021 год, а вскоре и вовсе отложили.

Трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Подробней про Vampire: The Masqueradу – Bloodlines 2

  • Это сиквел культового ролевого экшена, созданного по мотивам настольной игры World of Darkness.
  • Действие второй части развернется в Сиэтле. По сюжету главным героем станет "слабокровный" – новообращенный вампир, обладающий сверхъестественными способностями. Он окажется в центре конфликта между могущественными вампирскими кланами города.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов