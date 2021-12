Анонс проекта сопроводили коротким кинематографическим трейлером.

С момента выхода Middle-earth: Shadow of War в 2017 году студия Monolith Productions не рассказывала, над чем трудится. У фанатов было много предположений, но ни одно из них не сбылось. На церемонии награждения The Game Awards 2021 компания, которая входит в состав Warner Bros. Games, представила Wonder Woman. Это новая масштабная игра про Чудо-женщину.

Первый трейлер проекта получился коротким и не особо информативным. В ролике просто показываются доспехи главной героини, а потом она предстает на экране со своим фирменным лассо. Зато разработчики отдельно раскрыли несколько деталей.

Wonder Woman — это одиночная приключенческая игра в открытом мире. Она отметится оригинальной историей по мотивам комиксов DC. Сюжет посвящен попыткам Дианы — так зовут Чудо-женщину — объединить амазонок из своего мира и обычных людей.

Другие детали Wonder Woman

В проекте появится система "Немезис", которая присутствовала в Middle-earth: Shadow of War и ее первой части Shadow of Mordor.

Судя по заявлению Monolith, игроки возглавят армию воинов и смогут устанавливать связи со своими подчиненными.

Сроки релиза и платформы Wonder Woman пока не объявлены.

Автор: Назар Степорук