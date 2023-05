Получить проекты можно в течение недели.

Компания Epic Games продолжает наполнять библиотеки пользователей EGS бесплатными играми. На этот раз все посетители сервиса могут получить три проекта: Against All Odds, Horizon Chase Turbo и Kao the Kangaroo. Акция продлится до 11 мая, 18:00 по киевскому времени. После этого стартует раздача набора дополнений "Жажда приключений" к The Sims 4.

Подробнее о бесплатных играх

Against All Odds — это многопользовательский платформер от Microwave Games и Freedom Games, который сразу на релизе попал в раздачу. Пользователи в игре соревнуются в прохождении трасс с препятствиями на скорость. Проект может похвастаться множеством режимов, редактором трасс и наличием физической модели.

Horizon Chase Turbo — это аркадные гонки от студии AQUIRIS. Игра отсылает к представителям жанра 16-битной эпохи. Пользователям предстоит участвовать в заездах по всему мира. Постепенно при прохождении открываются новые автомобили, а улучшения для них добываются на отдельных трассах. К особенностям Horizon Chase Turbo можно отнести высокие скорости и простое управление машиной.

Kao the Kangaroo — это трехмерный платформер с элементами экшена от Tate Multimedia. Главный герой игры, кенгуренок Као, отправился на поиски отца. По пути он должен познать себя и раскрыть множество секретов. В проекте реализованы красочные локации, наполненные тайными местами, и сражения с противниками.

Вас также могут заинтересовать новости: