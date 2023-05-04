Речь идет о перезапуске Saints Row.

Новая часть Saints Row, которая была одновременно перезапуском серии, оказалась слабой игрой. Это подтверждают отзывы пользователей и прессы на Metacritic. Журналисты поставили в районе 6 баллов, а пользователи — 2,5 балла. При этом игра неплохо продалась: в октябре 2022-го сообщалось, что проект привлек более миллиона пользователей. А совсем скоро показатель может вырасти, ведь Saints Row готовится выйти в Steam.

На релизе игра Volition и Deep Silver была эксклюзивом сервиса Epic Games Store. Но похоже, контракт заключили на год, как и в случае с большинством крупных проектов. На это намекает появление страницы Saints Row в базе данных Steam.

Она была создана под названием Project Athena еще в октябре 2017 года. А недавно благодаря сайту Steam DB стало известно, что речь идет об экшене от Volition. Вероятнее всего, релиз Saints Row в сервисе Valve состоится в августе 2023-го.

Saints Row — подробнее об игре

Это экшен от третьего лица, события которого разворачиваются в вымышленном городе Санто-Илесо на юго-западе США.

Сюжет посвящен группе молодых людей, решивших построить свою криминальную империю. Они бросили вызов существующим группировкам и вступили в борьбу за влияние.

Геймплей в проекте включает перестрелки с использованием разнообразного оружия, применение всяких сумасшедших устройств, поездки на автомобилях и так далее.

Saints Row вышла 23 августа 2022 года на ПК (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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