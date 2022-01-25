Хорошая игра, которой не помешает немного полировки.

УНИАН продолжает активно следить за инди-играми. Недавно нам в редакцию прислали любопытный двухмерный хоррор с элементами головоломки Hidden Deep. Игра вышла лишь в раннем доступе Steam, но уже обладает достаточным количеством контента. Мы опробовали проект и делимся впечатлениями от прохождения.

Геймплей перекрывает историю

Hidden Deep обладает очень условным сюжетом, который посвящен выполнению опасных заданий под землей. Судя по антуражу, все события разворачиваются на другой планете, но подсказок на этот счет игра не дает. Перед пользователем лишь ставятся конкретные цели на каждой миссии. Пока их восемь, но в будущем разработчики добавят еще две, которые завершат сюжетную кампанию.

Поручения в Hidden Deep дают повод двигаться вперед и проходить испытания, но в цельную историю они не складываются. Так что любителям продуманного повествования с раскрытием персонажей в игре делать нечего. Однако здесь важно учитывать ставки разработчиков. Они решили полностью сосредоточиться на геймплее и атмосфере Hidden Deep, поэтому сделали сюжет схематичным. А раз так, то судить будем по основным составляющим хоррора.

Игровой процесс в проекте получился в целом хорошим. Главный герой по имени Мерфи должен исследовать тоннели шахт, искать способ, как пробраться к закрытым местам, сражаться и решать головоломки. У протагониста есть набор устройств, которые помогают справиться с поставленной задачей.

Сканер почвы вкупе со взрывчаткой позволяют пробиться на нижние уровни в отдельных местах. Дрон-разведчик можно посылать изучать локации и даже уничтожать встреченных врагов электрошокером. А лебедка с крюком — это и вовсе лучший "друг" Мерфи. Она позволяет спускаться и подниматься на большую высоту, что приходится часто делать на запутанных уровнях Hidden Deep. Гаджет также трансформируется в зиплайн, когда появляется необходимость преодолеть широкую пропасть.

Стрельба в проекте выполнена просто: игрок достает оружие, целится с помощью лазера и нажимает на курок. Видов врагов меньше десятка, но их наличие — важная часть атмосферы. Пользователю всегда придется быть настороже, чтобы случайно не наткнуться на кровожадных крабов или мух-переростков. Внезапные встречи с противниками могут легко привести к смерти. Контрольные точки в Hidden Deep расположены более чем лояльно, но общее количество возрождений ограничено. На среднем уровне их четырнадцать, и если использовать все, то придется начинать миссию заново. Это тоже положительно подчеркивает гнетущую атмосферу и заставляет аккуратно двигаться вперед.

Головоломки в игре чаще всего логистические и связаны с прохождением определенных препятствий. В такие моменты под контроль игрока попадает несколько персонажей. Среди них есть инженеры, которые могут ездить на бурильной машине, управлять подъемным краном, плавать под водой в маске и так далее. Игроку зачастую нужно отдавать команды всем подопечным и по очереди справляться с преградами. Например, доставить бур в тоннель, пробить путь к рубильнику, отключить электричество и проплыть другим персонажем под водой.

Такие задачки выполнены хорошо, ведь требуют логического мышления и тщательного изучения мира. Правда, исследования получились одним из слабых аспектов хоррора. Локации в Hidden Deep однообразные, а в ответвлениях можно отыскать разве что аптечку и патроны. В игре нет поводов отклоняться от основного маршрута, так как пользователь почти ничего не получит за попытки изучить уровень.

Страшно интересно

Об атмосфере мы уже говорили, но здесь стоит выделить главное — превосходно стилизованное окружение. Внешний вид и настроение Hidden Deep отсылают к фильмам "Чужой" и "Нечто". Мрачный эмбиент и неприятные звуки врагов тоже добавляют напряжения. А последний важный элемент — ограниченное освещение. Если в тоннеле нет ламп, то свет источает только фонарик персонажа. Именно поэтому нередко приходится действовать в условиях ограниченной видимости. И как минимум на первых уровнях идея работает отлично — игроку будет действительно страшно двигаться вглубь шахт. Дальше к недостатку освещения привыкаешь, но дискомфорт все равно ощущается.

Отдельным пунктом нужно выделить физику Hidden Deep. У объектов есть вес и инерция, что важно учитывать при передвижении и решении головоломок. Чтобы забраться на уступ, нужно подпрыгнуть и подтянуться, а если герой свалится с большой высоты, то он разобьется. Физическая модель добавляет Hidden Deep глубины, но в ней пока много шероховатостей. Мелкие недоработки в этом аспекте игры часто приводят к глупым смертям, так что проект надо хорошенько отполировать.

Краткие выводы

От Hidden Deep остаются приятные впечатления. Это оригинальный хоррор с отличной атмосферой и несколькими интересными идеями. Мы рекомендуем присмотреться к игре любителям ужастиков и пользователям, которые ищут какой-то необычный проект на несколько вечеров.