Разработчикам нужно больше времени, чтобы доделать игру.

Студия Ubisoft отложила релиз ремейка Prince of Persia: Sands of Time до 18 марта 2021 года. Изначально игра должна была выйти 21 января.

Об этом стало известно из поста чешского аккаунта компании в Facebook. Впрочем, вскоре пост о переносе игры авторы удалили. Вероятно, он был опубликован раньше времени.

Разработчики заявили, что им нужно больше времени, чтобы закончить работу над переизданием знаменитой игры. Возможно это связано с критикой визуальной части проекта после первой презентации ремейка.

Что известно о Prince of Persia: Sands of Time

Prince of Persia: The Sands of Time – это приключенческий экшн с элементами паркура и акробатики. The Sands of Time разрабатывалась при участии создателя оригинальной Prince of Persia Джордана Мехнера.

Изначально The Sands of Time вышла в 2003 году. Критики хвалили игру за графику, анимации персонажей, сюжет и основную геймплейную механику, связанную с манипуляцией временем.

11 сентября 2020 года Ubisoft анонсировала ремейк The Sands of Time.

Для обновленной версии были созданы новые модели персонажей и окружения, улучшены аудиоэффекты и управление. Главного героя, как и в оригинале озвучил Юрий Ловенталь – американский актер, который также подарил свой голос Питеру Паркеру в игре Marvel's Spider-Man, Алукарду в Castlevania и протагонисту Persona 3.

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Автор: Сергей Коршунов