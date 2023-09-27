PlayStation продолжает терять эксклюзивы на радость пк-геймерам.

Эксклюзив платформы PlayStation, игра Horizon Forbidden West выйдет на ПК в начале 2024 года. Такой анонс сделал издатель Sony. Хотя конкретная дата не называется, у игры уже есть своя страница в цифровом магазине Steam, где можно ее добавить в списки желаемого.

Как и в случае с другими эксклюзивами, портированными на "боярскую" платформу, Horizon Forbidden West получит издание для персональных компьютеров в формате Complete Edition, то есть, туда войдет не только основная игра, но и загружаемое дополнение Burning Shores, действие которого просиходит после окончания основной сюжетной кампании.

Полное издание позволяет полностью насладиться знаменитой игрой "Horizon Запретный Запад" с бонусными материалами, в числе которых сюжетное дополнение "Пылающие берега", продолжающее сюжетную линию основной игры, говорится в описании игры в Стиме. Украинской локализации у игры нет, но есть русская, включающая как текст, так и озвучку.

Также покупатели в Steam получат цифровой комикс, саундтрек, игровые бонусы и цифровой артбук. Портированием игры занимается компания Nixxes Software.

Таким образом, с момента релиза игры на PS5 пройдёт около двух лет.

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