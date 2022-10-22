Главный герой не ломает четвертую стену в стартовой сцене.

Летом 2020 года пользователи обнаружили во вступлении из культового хоррора Silent Hill 2 жуткую "пасхалку". Она связывала мир игры с реальностью с помощью одного взгляда главного героя. Однако теперь оказалось, что эта теория была неверной. Разработчики не прятали никаких секретов в дебютной сцене из хоррора.

Два года назад посетитель форума Reddit под псевдонимом ZombiePizzas1999 установил максимальную яркость во вступлении из Silent Hill 2. Благодаря этому он увидел, что главный герой Джеймс Сандерленд с помощью зеркала смотрит прямо на игрока. Этот жуткий пролом четвертой стены поразил пользователей. "Пасхалку", которая была скрыта на протяжении 19 лет, начали активно обсуждать в Сети.

Однако недавно творческий директор и дизайнер монстров в Silent Hill 2 Масахиро Ито опроверг теорию фанатов. Он сообщил, что Konami не оставляла никакой "пасхалки" во вступлении. А взгляд главного героя — это просто оптическая иллюзия.

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Ремейк Silent Hill 2: основные подробности

Игру анонсировали на недавней прямой трансляции Silent Hill Transmission вместе с тремя другими проектами в серии.

За создание обновленной второй части отвечает польская студия Bloober Team, известная по Observer, Layers of Fear и The Medium. В разработке также принимают участие творцы оригинала — уже упомянутый Масахиро Ито и композитор Акира Ямаока.

Игра получит вид из-за плеча, как в ремейках Resident Evil. Она создается на движке Unreal Engine 5 с применением технологий Nanite и Lumen. Первая — это реализация трехмерной геометрии с помощью сканирования объектов, а вторая — освещение в реальном времени.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на ПК и PS5 в качестве консольного эксклюзива, дата пока не сообщается.

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