Sony раздает бесплатно динамическую тему для PS4 в стиле игры Ghost of Tsushima

Релиз "Призрака Цусимы" состоится завтра на PlayStation 4.

Sony запустила бесплатную раздачу динамической темы для PS4 в стиле самурайского экшена Ghost of Tsushima.

Как сообщил портал Screen Rant, коды для разных регионов опубликовал в Twitter пользователь под ником Wario64.

Для Украины подходит европейский ключ на динамическую тему. Его нужно ввести в PS Store в разделе «Коды погашения».

Коды на динамическую тему в стиле Ghost of Tsushima для разных регионов:

Европа: 8T2T-CRNJ-FM72

Северная и Южная Америка: 5NEC-F9N4-75M8

Япония: N4TK-59NH-2LH3

Корея: EM56-NTNC-EHX8

Азия: DHLN-HANF-F6LH

Трейлер Ghost of Tsushima

Напомним, уже завтра 17, июля, приключенческий экшн в открытом мире, Ghost of Tsushima, выходит эксклюзивно на PlayStation 4. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорен Монгольской империей. Главный герой, самурай по имени Дзин, решает бороться с монголами необычными методами. Средний балл у Ghost of Tsushima на агрегаторе Metacritic составил 84 из 100. УНИАН уже прошел игру и поставил ей 8 баллов из 10. Нашу рецензию на Ghost of Tsushima можно прочитать здесь.

